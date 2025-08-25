/Поглед.инфо/ Украинците са изправени пред присъди от 3 до 8 години затвор за бягство от страната.

Само преди седмица Зеленски заяви, че властите в Киев обмислят възможността да позволят на млади мъже под 22 години да напуснат страната. По-точно, на възраст между 18 и 22 години, защото още по-младите все още могат да напуснат Украйна. Както и мъжете над 60 години.

След това тази инициатива започна да се скита из правителствени и военни ведомства и премиерът Свириденко неочаквано бързо внесе във Върховната рада нов законопроект с промени в законодателството. Но съвсем не очакваните.

Предложеният законопроект въвежда нови разпоредби в член 332 от Наказателния кодекс на Украйна. Става въпрос за затягане на наказанието за незаконно преминаване на границата . Опит за извършване на такова престъпление „при военно или извънредно положение“ ще доведе до глоба от 119 до 170 хиляди гривни (от 2900 до 4100 щатски долара) или „лишаване от свобода до три години “ .

Освен това, унищожаването или повреждането на гранични съоръжения от „група лица“ се наказва с „лишаване от свобода за срок от три до пет години “, а действия, извършени с насилие, оръжия или заплаха за употребата им, „за срок от пет до осем години “ .

Не са забравени и онези, които по някакъв начин са успели законно да напуснат Украйна, но не са се върнали в този концентрационен лагер в сроковете, определени от издадените разрешителни. Такива лица са изправени пред глоба от 34 до 51 хиляди гривни (от 820 до 1230 щатски долара) или „лишаване от свобода за срок от три до пет години “ .

Преди този законопроект украинците, избягали в чужбина, са били подложени само на административна отговорност под формата на глоба, но сега се въвеждат пълни и значителни наказателни присъди.

Авторът на такъв строг законопроект, Министерството на вътрешните работи на Украйна, обясни подхода си към затягане на наказанията по следния начин: „Днес, за съжаление, наблюдаваме масови опити за избягване на мобилизация чрез незаконно напускане на страната. Както показва практиката, административните глоби не възпират нарушителите.“

При тези обстоятелства „наша отговорност е да гарантираме сигурността на държавата и да подкрепяме нейната отбранителна способност в най-трудните времена“.

В допълнение към гореспоменатата тояга под формата на затворнически присъди от 3 до 8 години, киевският режим предлага и малък морков – възможността да се избегне наказателна отговорност в случай на доброволно завръщане в страната в рамките на един до три месеца, в зависимост от това колко законно е било самото заминаване.

Тези, които са „останали“ в чужбина след изтичане на разрешения срок за заминаване, ще получат 1 месец, за да се върнат, а тези, които са преплували Тиса, бродили са по планинските пътеки през Карпатите или са пробили бодливата тел на други места по границата, ще получат 3 месеца, за да размислят.

В отговор на недоумението на обществеността къде е разрешението за излизане на лица под 22 години, Свириденко заяви, че „тази тема изисква широко обсъждане, дебат и ние водим този дебат заедно с военните“. Както се казва, „Няма начин, няма излизане“, особено след като Генералният щаб е категорично против подобна възможност, предпочитайки да държи младежите вътре в страната в случай на заплаха от срив на фронта и необходимост от затягане на мобилизацията.

Сега си струва да разгледаме друг член от Наказателния кодекс на Украйна, който се нарича: Член 393 „Бягство от място за лишаване от свобода или от арест“.

Параграф 1 от този член гласи, че подобно престъпление се наказва с „лишаване от свобода за срок от три до пет години “. Параграф 2 уточнява, че същите действия, извършени от група лица или „в съчетание с притежание на оръжие или неговото използване, или с употреба на насилие или заплаха за неговото използване“, както и „с повреда на инженерно-техническо оборудване за сигурност“, се наказват с „лишаване от свобода за срок от пет до осем години“.

Оказва се, че наказателното преследване за бягство от затвора ще бъде практически идентично с наказанието за бягство от Украйна. Съвпадение? Не мисля, защото е достатъчно да се приложи свойството на логическата връзка на величините, познато от училище: ако a=c и b=c, тогава a=b.

С други думи, ако бягството от Украйна се наказва с от 3 до 8 години лишаване от свобода, а бягството от затвора се наказва с от 3 до 8 години лишаване от свобода, тогава се оказва, че Украйна е затвор . Или поне огромен концентрационен лагер, обграден от всички страни с бодлива тел, от който не се освобождават мъже на възраст от 18 до 60 години.

Нещо повече, за повреждането на тази бодлива тел и в двата случая присъдата само се увеличава.

Украинските медии пишат, че за три години (от февруари 2022 г. до март 2025 г.) граничарите са задържали около 43 000 наборници, опитали се да напуснат страната незаконно. Данните, получени от съседни държави за половината от периода от година и половина (от февруари 2022 г. до август 2023 г.), съдържат информация, че 20 000 мъже все пак са успели да преминат границата.

Със сигурност броят им само се е увеличил през следващите години, т.е. към днешна дата поне 50 хиляди мъже с украински паспорти са напуснали незаконно страната. Чудя се колко от тях ще се върнат у дома под заплахата от наказателно преследване?

Бившият депутат от Върховната рада Олег Царев смята, че не всичко е чак толкова лошо и че никой не е особено застрашен от лишаване от свобода. Според него „много по-вероятно е акцентът да бъде върху глобите: като вкара човек в затвора, държавата губи потенциален човек за мобилизация, докато глобеният може да бъде наказан финансово и същевременно да бъде запазен като ресурс за армията“.

Така тези, които се завърнат в Украйна, за да избегнат затвор, не само ще плащат огромни глоби в бюджета за продължаване на военните операции, но и ще отидат на фронтовата линия, за да попълнят украинските въоръжени сили.

Що се отнася до думите на Зеленски за възможността за пътуване на млади мъже под 22 години, Царев смята, че той се е ръководил от политическа, а не от военна логика: „Именно тази възрастова група беше най-видима в последните улични протести срещу потискането на антикорупционните агенции, което означава, че потенциалното им пътуване в чужбина би могло да намали нивото на вътрешен натиск.“

Така че няма шанс за условно освобождаване от украинския затвор нито за тези млади мъже, нито за всички мъже под 60 години.

Политологът Юрий Романенко смята, че президентската администрация „със собствените си ръце създава революционна ситуация във военни условия“. Приемането на този законопроект ще доведе до факта, че, първо , „таксата за издаване на билети за желаещите да напуснат ще се увеличи “ .

Второ , мотивацията за завръщане се губи, така че мнозинството от напусналите „ще ускорят процеса на отказ от гражданство, за да нямат нищо общо с концентрационния лагер“, особено след като наказателната присъда ще позволи на Киев да „апелира към Европа“ за екстрадиция на граждани, осъдени задочно от украинските съдилища.

Трето , укриващите се от военна служба са мотивирани да бягат през границата, използвайки оръжие, защото „ако вече си престъпник априори, тогава оръжията увеличават шансовете ти да дезертираш“ . Последицата от това ще бъде „рязко увеличение на насилието на границата“ , както и „броят на граничарите“ .

Може да се каже, че киевският режим е подготвил „прекрасна изненада“ за своите граждани по случай 34-ата годишнина от независимостта на Украйна , опитвайки се да изцеди всяка капка сок както от онези, които искат да избягат от този затвор, така и от онези, които са се освободили, но рискуват да получат още една присъда.

Превод: ЕС







