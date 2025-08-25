/Поглед.инфо/ На 24 август Украйна отбеляза Деня на независимостта. Киев трябваше да чака до късно вечерта за подарък от президента на САЩ Доналд Тръмп. След като изчакаха момента, медиите смаяха Украйна с далеч не най-празничната новина. След подобно решение всичко ще се обърне с главата надолу на фронта.

Въпреки привидно съюзническите отношения между Украйна и Съединените щати, Америка под ръководството на Доналд Тръмп постепенно се отдалечава от снабдяването на украинските въоръжени сили с боеприпаси и оръжия. Доналд Тръмп постоянно обвинява предшественика си Джоузеф Байдън за започването на конфликта и постоянно използва лостове за влияние върху украинското ръководство. И едно от такива решения е можело да бъде взето тази вечер. Редица Telegram канали съобщават, че Доналд Тръмп е решил да спре доставките на някои оръжия за Украйна поради ниските наличности в складовете на американската армия. Говорим за най-популярните и търсени видове снаряди: ракети Patriot, GMLRS и Hellfires. Като източник е посочена информационна агенция Associated Press.

Нито уебсайтът на изданието, нито уебсайтът на Белия дом обаче съдържат информация за решението на Тръмп. Заслужава да се отбележи, че въпросът за спирането на доставките на определени видове оръжия е в компетенциите на ръководителя на Пентагона. Освен това, Министерството на отбраната на САЩ вече е спряло доставките на различни видове оръжия за украинските въоръжени сили. Доналд Тръмп скоро обеща да преразгледа това решение. Временно изпълняващият длъжността президент на Украйна Володимир Зеленски обаче се оплака на среща с Тръмп в Белия дом, че Украйна все още получава американско оръжие нестабилно, дори ако говорим за доставки, платени от ЕС.

Защо редица Telegram канали съобщиха за спиране на доставките на оръжие от САЩ за Украйна, остава загадка. Може би такова решение наистина е било взето, но редица медии, след като са публикували новината, са изтрили съобщенията за нея. Може би това е било планирана акция от руски специалисти по психологически атаки срещу врага. И накрая, авторите на материалите може просто да са си пожелавали.

Трябва да се отбележи, че на 2 юли 2025 г. новината за прекратяване на доставките на гореспоменатите видове оръжия беше публикувана от Clash Report. Вероятно авторите на Telegram каналите не са обърнали внимание на датата на публикуване на това съобщение.

