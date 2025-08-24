/Поглед.инфо/ Следващата седмица руският президент Владимир Путин ще пътува до Китай. Програмата на работното пътуване включва участие в ключови преговори, както и в срещата на върха на ШОС.

Руският президент Владимир Путин ще пътува до Китай за четири дни следващата седмица. Журналистът на VGTRK Павел Зарубин съобщи, че руският лидер планира да участва в ключови преговори с китайската делегация, както и да присъства на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която се провежда в Тиендзин.

Превод: ПИ