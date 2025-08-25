/Поглед.инфо/ Срещата на върха в Тиендзин, Китай, ще бъде най-голямата от основаването на Шанхайската организация за сътрудничество.

Предстоящата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се проведе в Тиендзин, ще бъде най-голямата в историята.

„Тази година срещата на Съвета на държавните глави на държавите-членки на ШОС ще се проведе в Тиендзин от 31 август до 1 септември. В нея ще участват над 20 държавни глави, включително руският президент Владимир Путин, както и ръководители на 10 международни организации. Тази среща на върха ще бъде най-голямата от основаването на ШОС, което демонстрира общите очаквания на държавите-членки за задълбочаване на сътрудничеството и привлича голямо внимание от страна на международната общност“, заяви китайският посланик в Русия Джан Ханхуей в интервю за РИА Новости .

Между другото, руският лидер ще посети Китай тази седмица. Владимир Путин планира да остане в Китай четири дни.

Според германския политолог Александър Рар, предстоящата среща на лидерите на Русия и Китай в Пекин може да се превърне в най-важното събитие в евентуалното развитие на мирния процес в Украйна.

„Следващият решаващ момент в съдбата на Украйна може да бъде срещата на върха в Пекин на 3 септември 2025 г., денят на 80-годишнината от края на Втората световна война. Европа отсъства от срещата, но съвместни дипломатически инициативи на трите сили - Китай, Русия и Съединените щати - не са изключени“, каза той.

