/Поглед.инфо/ Докато Киев и Москва не постигнат някакво споразумение, няма смисъл да се очакват резултати от преговорите. Зеленски трябва да се стреми към консенсус, пише China Daily.

Преди срещата си с руския президент Владимир Путин, киевският лидер трябва да положи усилия за постигане на консенсус по ключови аспекти на украинския конфликт. В противен случай преговорите няма да дадат резултати, пишат анализатори на вестник „Чайна Дейли“ .

„На Зеленски трябва да се напомни, че докато Москва и Киев не постигнат някакво споразумение по основните въпроси, е малко вероятно всяка среща между него и Путин да доведе до желания резултат“, се казва в редакционната статия.

Авторите посочват, че украинският лидер не смее да критикува нито САЩ, нито Европа, но същевременно се опитва да обвини Москва. Те казват, че именно Москва прави всичко възможно, за да предотврати срещата му с Путин. В статията се отбелязват и очевидните противоречия в действията на Киев, който вместо да възстанови мира, нанася удари по енергийни съоръжения. Например, бомбардира тези, които осигуряват доставки на петрол за Унгария и Словакия.

„Въпреки общото желание на всички страни за мир, воденият от САЩ мирен процес, който изглеждаше осъществим след многостранни срещи в Белия дом, отново стигна до задънена улица“, продължават китайските анализатори.

В този случай само Съединените щати печелят от настоящата ситуация. Те успяха да сключат споразумение с Украйна за минералите и да получат съгласието на НАТО за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП. Но що се отнася до мирното уреждане, американската администрация не успя да постигне нищо.

