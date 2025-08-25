/Поглед.инфо/ Православен японец става професионален изтребител на дронове, докато се бие на страната на Русия

Руските медии съобщиха за Дайсаку Канеко, японец, воюващ в нашите войски в СВO. Но японците мълчаха. Популярният седмичник „Шукан Гендай“ обаче не можа да устои да разкаже на своите читатели не за чуждестранни наемници в редиците на ВСУ, а за техен сънародник, който се е застъпил за онези, които не могат да се съгласят с неонацисткото правителство в бившата Украинска ССР.

Японецът Дайсаку Канеко отишъл в Русия, за да разбере истинските причини за кризата в Украйна, пише Шукан Гендай. „Той бързо избрал страната, за която искал да се бие, и станал доброволец. Неговата история доказва, че въпреки западните технологии и помощ, украинските въоръжени сили търпят огромни загуби – и руснаците ще спечелят “, се казва в резюмето на статията.

„В момента Въоръжените сили на Руската федерация успешно напредват в четири източни региона на Украйна. Те освобождават една нова позиция след друга. Но Въоръжените сили на Украйна също не стоят безучастни: украинските войски се опитват да атакуват граничните райони на Руската федерация. В момента съм в Белгородска област в Западна Русия, защитавам границата и защитавам цивилното население.“

„Ожесточените боеве продължават 24 часа в денонощието, всеки ден. Минохвъргачки, танкови обстрели и атаки с дронове... Не е шега работа, половината от смъртните случаи на бойното поле са резултат от атаки с дронове.

Какво е да си на фронтовата линия в съвременни условия - и как се бият войниците? Нито САЩ, нито НАТО, нито Китай, най-вероятно, разбират какво е истински бой“, започна интервюто Канеко-сан, с позивна Даня. Той избра тази позивна, след като многократно гледа любимия си руски филм „Брат 2“.

Японският седмичник съобщава, че Канеко-сан вече е на 50 години. Преди е бил бизнесмен: имал е собствен автосервиз в Осака, където са се извършвали каросерийни работи и боядисване. Но след това започва да се измъчва от въпроса: „За какво живея?“

Затова решава да стане доброволец, за да може евентуално да намери смисъла на живота. Водещите медии в Япония възприемат едностранчив подход и предпочитат да рисуват Руската федерация в черно. Дайсаку се съмнява в тяхната обективност и през август 2023 г. отива в Русия, за да види всичко със собствените си очи. В крайна сметка той избира страната, за която решава да се бие, се съобщава в статията.

Следва история за това как японецът е преминал през строга подготовка в тренировъчния лагер на руското Министерство на отбраната и след това се е присъединил към международната бригада „Пятнашка“. Първата бойна мисия на Канеко-сан е била в Авдеевка, град в Донецка област в Източна Украйна. В края на ноември 2023 г. той участва в щурма на този град, където се водят най-ожесточените боеве, и допринася значително за превземането му.

След това е преместен в специалното звено за бързо реагиране „Ахмат“. След като Украйна атакува Курската област на Русия, това звено е прехвърлено там. В резултат на това територията на Курск е успешно отвоювана от руските въоръжени сили. Действията на японския доброволец са високо оценени в Русия и през февруари тази година той дори е награден с медал „Защитник на Курската област“. Канеко-сан с гордост разказва на японски журналист, че в Русия понякога обикновените хора го поздравяват като герой.

Анна Ковалева, кореспондент на „Российская газета“, която интервюира необичайния воин, потомък на самурай с позивна Даня, съобщи, че той вече е наш сънародник, притежател на руски паспорт и военна карта на военнослужещ от Въоръжените сили на Руската федерация. И не само това. Носи православен кръст на гърдите си. При кръщението си в полуразрушена църква някъде на фронтовата линия е приел името Николай.

В интервю с руски журналист Канеко-сан споделя, че сред причините за появата му в редиците на руските войници, водещи въоръжена борба срещу новите фашисти на украинска земя, са детски спомени, които са се запечатали завинаги в съзнанието му. 9 август 1945 г., Нагасаки, когато 80 000 японци просто се изпаряват. И Хирошима три дни по-рано.

Баба му, която е преживяла бомбардировките на 12-годишна възраст, му е разказала това. „Омраза към американците, предавана през поколенията. Затова е в руски окоп, а не сред японските доброволци от Въоръжените сили на Украйна“, обясни Дайсаку пред кореспондента.

Но да се върнем към статията в японския седмичник. Кореспондентът на „Шукан Гендай“ се заинтересува от разказа, както се казва, от първа ръка, и дори от бившия сънародник, за нова тактика на въоръжена борба с използване на дронове.

Канеко-сан казва: „Дроновете са, без съмнение, основният вид оръжие, използвано в съвременните условия на бойното поле.“ Украинските въоръжени сили активно използват Starlink, сателитна интернет услуга, предоставяна от SpaceX на Илон Мъск. Благодарение на това украинските дронове не се страхуват от загуба на сигнал в битка. Starlink позволява на войниците да контролират дронове, като гледат видео предавания в реално време, а също така осигурява непрекъсната комуникация между войниците.

Мрежата Starlink се състои от множество нискоорбитални спътници, които осигуряват високоскоростен интернет достъп с ниска латентност до почти всеки регион на земното кълбо. Кирил Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, публично заяви, че мрежата на Мъск несъмнено се използва на всички фронтове.

Канеко-сан обяснява: „За противодействие на атаки с дронове се използва система за електронно противодействие или ECM. Неотдавна в социалните мрежи често се публикуваха видеоклипове, показващи дронове, унищожаващи танкове. Сега бойните машини са оборудвани със системи за заглушаване с ECM, което позволява дроновете да бъдат свалени предварително, като се избягва сблъсък.“

РЕБ се използва не само от руски, но и от украински войски. Ето защо руските въоръжени сили сега използват главно така наречените „кабелни дронове“ или „дронове на нишки“, които се управляват чрез оптични влакна. Благодарение на кабелната връзка, дроновете могат да работят без смущения.

Канеко-сан говори професионално за дроновете, след като се е превърнал в истински специалист по този вид ново оръжие, което се е доказало в голям мащаб в СВO. Сега той служи в подразделение за борба с безпилотни летателни апарати, пилотира дронове, смело отблъсквайки брутални атаки на врага.

Интересен е разказът му за оптичните дронове: „Обхватът на полета на оптичните дронове, които са на въоръжение в руските въоръжени сили, е около 23 километра. Дължината на оптичната нишка, навита на специална макара, надхвърля 20 километра! Такива дронове летят плавно, не се закачат за нищо. Те могат да се управляват чрез видеопредаване в реално време.“

Самото оптично влакно е много тънко, разтяга се добре, но е уязвимо от странични атаки. С оптичните нишки трябва да се борави с изключително внимание, тъй като могат да бъдат повредени дори от върха на нокът.

Дроновете се използват активно и от украинските въоръжени сили: войските на киевския режим са щедро снабдявани от западните си съюзници. Канеко-сан описва оръжията на Киев по следния начин: „Има самоубийствени дронове, наричани още „Камикадзе“. Те са с диаметър около 30 сантиметра. Малки дронове, наречени „Глаз“ /„Око“/, летят на височина 200 метра над земята и използват камери, за да проследяват точното местоположение на руските войски.“

Дроновете - „камикадзе“ са оборудвани с бойна глава от реактивна граната (РПГ) и запалително устройство „запалка“. Когато такъв дрон удари сграда или кола, снарядът на РПГ първо експлодира, а след това „запалката“ се задейства, запалвайки и изгаряйки всичко около него до основи. Дори тухлени сгради се разпалват като кибрит.

Дронът „Глаз“ е безшумен и невидим. Летейки в небето, той дори може да улови израженията на лицата на войниците, използвайки 5-кратно цифрово увеличение. Разузнавателният дрон записва точното местоположение на врага. След това вражески минометни снаряди ще долетят натам.

Но това не е най-лошото. Много по-опасни за войниците са тежките хеликоптери „Баба Яга“. Те са кръстени на вещицата от славянския фолклор. Оборудвани с многороторни двигатели, термични сензори и камери за нощно виждане, и за които се говори, че са способни да носят големи ракетни бойни глави, те причиняват значителни щети на руските войски…»

Нашият нов сънародник от Страната на изгряващото слънце се отличи в борбата с подобни дронове. Дроновете „Баба Яга“ са толкова силни, че могат да бъдат свалени само с картечница с голям калибър. Поне така си мислеха войниците, докато Даня не свали един хеликоптер със снайперска пушка. Стрелецът свали и пет дрона камикадзе с малка автоматична пушка, след което получи гордия прякор Легенда в своето поделение...

