/Поглед.инфо/ Зеленски иска да обсъди с Келлог подготовката за срещата с Путин.

Украинският лидер Володимир Зеленски заяви на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Киев, че обсъжда със специалния пратеник на Доналд Тръмп Кийт Келог подготовката за потенциална среща на върха с руския президент Владимир Путин, съобщава Ройтерс. Според Зеленски за тази седмица са планирани и разговори между представители на САЩ и Украйна, където ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със сигурността на страната, и възможността за организиране на руско-украинска среща на върха.

Келог пристигна в Киев на 24 август за двудневно посещение, което съвпадна с честванията на Деня на независимостта на Украйна. Според източници от администрацията на САЩ, Тръмп го използва, за да се опита да убеди украинската страна, че уреждането на конфликта ще изисква Киев да приеме споразумение предимно при руски условия.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров отбеляза в интервю за NBC, че Москва разглежда Зеленски като фактически глава на Украйна и е готова да се срещне в това си качество, въпреки че конституционната му легитимност е оспорвана. Той също така подчерта, че темата за разговорите между Путин и Зеленски не е била повдигната на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август.

На 18 август, след среща със Зеленски и европейски лидери, Доналд Тръмп обяви началото на подготовката за евентуални преговори между лидерите на Русия и Украйна, добавяйки, че яснота относно уреждането на конфликта ще се появи до две седмици. От украинска страна, ръководителят на президентската администрация Андрей Йермак очерта потенциалните места за срещата на върха, а Зеленски призна, че срещата с Путин може да се проведе в Европа.

