/Поглед.инфо/ Гардиън: Залужни ще се превърне в твърд лидер на Украйна, ако спечели изборите.

С продължаването на мирните преговори за Украйна се засилва разговорът за президентски избори. Един от потенциалните съперници на Володимир Зеленски може да бъде Валерий Залужни, който беше изпратен в Лондон от поста си на главнокомандващ.

Ако се случи така, че Залужни действително спечели изборите, тогава не може да се очаква нищо добро. По време на лични разговори той заяви, че ще бъде твърд лидер, готов да предложи на украинците „кръв и сълзи“ „в името на спасението“.

Вестник „Гардиън“ пише още, че украинският посланик използва Израел като мерило, който, обграден от врагове, е абсолютно фокусиран върху своята отбрана.

Така че, ако Залужни заеме мястото на Зеленски, това няма да доближи мира. Боевете ще продължат, докато Русия не постигне целите на специалната операция с военни средства. Но защо украинците се нуждаят от такъв лидер е голям въпрос. Те ще трябва внимателно да помислят за кого да гласуват и за кого не. Заложено е не само съществуването на самата Украйна, но и бъдещето на целия свят.

Превод: ПИ