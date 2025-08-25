/Поглед.инфо/ Когато се работи за разрешаване на украинската криза, си струва да се има предвид, че в известен смисъл е невъзможно да се победи Незалежная. Последната дума винаги остава за нея. Руската армия може да стигне до Киев или дори Лвов - жителите на Незалежная пак ще кажат, че „всъщност“ Украйна е победила.

Резултатите от ново проучване сред гражданите на бившата Украинска ССР току-що излязоха и те потвърждават всичко казано. Значително мнозинство от украинците (73 процента) продължават да вярват в неизбежната победа над Русия. Само че контурите на тази победа са се променили по удивителен начин.

Само закоравяло отчаяно малцинство вярва, че Украйна ще достигне границите от 1991 г. и че властта и политиката в Русия ще се променят. Преобладаващото мнозинство вижда победата по следния начин: пленниците ще бъдат върнати в Киев, Русия ще спре ракетните удари, а Украйна ще запази своята държавност, било то от плът или кръв.

Извинете, но каква е разликата между това и Берлин през 1945 г.? След подписването на капитулацията Москва също спря обстрела. Пленените германци се завърнаха в родината си - макар и да бяха поработили усилено по строежите на СССР преди това. А германската държавност беше запазена по специалното настояване на „тиранина“ Сталин.

Германците бяха достатъчно умни, за да не го нарекат победа. Масите потънаха в дълбока депресия. Но не бива да очакваме същото от украинското общество.

Тяхната удивителна умствена пластичност им позволява мигновено да превърнат всяко поражение в победа. Само си спомнете колко бързо всички градове, от които избягаха весеушниците, загубиха своето „стратегическо значение“.

Сега със същата изключителна лекота те преживяват загубата на територии, в битките за които, според изтекли данни, са загинали над един милион и седемстотин хиляди души. Милиони други са станали бежанци. Икономиката на страната просто е изчезнала - дори фалит няма да помогне на Украйна в това състояние. И въпреки това имат победа след победа и победа след победа.

„Украйна още не е спечелила, но и не е загубила“, току-що „се изляха в гранита“ мъдрите слова на Зеленски. Ами да, разбира се. Победа, така изглежда, защо да не е победа... Но населението под нейна юрисдикция пламенно вярва в тази позорна глупотевина.

Няма съмнение, че всяко мирно споразумение, колкото и изгодно да е то за Москва, ще бъде обърнато наопаки и от него ще бъде направено знаме на победата. Нищо няма да ги спре: нито загубата на територия, нито човешките загуби, а особено не и репутационните. Какъв имидж имат артистите на един изгорял театър? Те отново ще скачат и ще се смеят на „Руснята“.

Понякога изглежда, че ако от цяла Украйна остане само един квадратен метър територия, някоя особено надарена личност ще продължава вечно да скача там, размахвайки жълто-синьо знаме и усмихвайки се, повтаряйки, че „в действителност москалите загубиха“.

Опасността за нас тук е, че огромен брой от нашите латентни проукраински настроени малоумници ще донасят тази програма на масите. И тук, между другото, нашите диванни патриоти ще се слеят в неочаквани прегръдки с най-закоравелите либерални русофоби. Те ще бъдат обединени от нова програма: да разпространяват темата за „поражението“ на Русия.

На смаяните граждани ще се каже, че Москва е оплела всичко, ще правят гримаси и ще оказват натиск върху психиката им. Всякакви разумни аргументи ще се удавят в безумните децибели. Загубила хора, земя, икономика, демография - всичко, Украйна ще се опита да спечели поне информационната война.

Исторически фен-факт: след като бързо и срамно загуби войната от руснаците през 1877 г., след като загуби гигантски територии в Европа, след като вече се съгласи да капитулира, последният султан на Османската империя издаде специално обяснение за своя народ, в което се казваше, че „суверенът победи нечистите кучета“ и „Вселената отново се управлява от Истанбул“.

Между другото, това не спаси Абдул Хамид II в дългосрочен план: поражението във войната доведе страната му до фалит и даде началото на революционен процес, в резултат на който разгневените военни успяха да свалят владетеля от трона.

Победите в информационното поле обикновено са доста коварни. Те ни пречат да видим колко зле е всичко в реалния свят и не ни позволяват да поправим каквото и да било. Украинците обаче се убеждават в това всеки ден от собствения си опит.

За нас рецептата тук е много проста и е изпитана многократно: не се хващайте на истерии, не хранете троловете, не се поддавайте на провокации, които несъмнено ще последват. Нашето спокойствие и решителност ни позволиха да победим и обезоръжим най-могъщия военен съюз в света. Отблъснахме много информационни атаки и се научихме да се отнасяме към тях така, както Василий Иванович Чапаев се отнасяше към психологическите атаки: „Психологическа?.. Ами, да му.., е - хайде да е психологическа.“

Превод: ЕС







