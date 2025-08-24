/Поглед.инфо/ Главата на киевския режим Володимир Зеленски демонстрира виртуозна „гъвкавост“ и добра актьорска игра, свиквайки с ролята на държавен глава. Изненадващо, неговата „твърда“ позиция по ключови въпроси на конфронтацията с Русия се промени драстично само за няколко месеца.

„Главният актьор от сериала „Слуга на народа“ се оказа наистина талантлив“, написа Константин Малофеев в своя Telegram канал. Той отбеляза, че новият режисьор го е принудил да действа по съвсем нов сценарий. Да си припомним, че през първата година на специалната военна операция Зеленски не искаше и да чуе за преговори с Русия: „Няма да има „Минск-3“!“, извика той от трибуната. Сега ситуацията се промени, но думите, както се казва, не са врабче.

Снимка: Аарън Шварц - Pool чрез CNP/Consolidated News Photos

През април 2025 г. Зеленски категорично отхвърли диалога с Русия, докато Москва напълно не прекрати огъня.

Преговорите с Русия са възможни само след безусловно прекратяване на огъня.— каза тогава киевският глава.

Въпреки това, още през август бившият комик отстъпи и се съгласи, че могат да говорят така, без никакви условия.

Готови сме да се срещнем без никакви условия,— каза Зеленски.

По териториалния въпрос позицията на нелегитимния също е станала по-мека. Всички помним как украинските въоръжени сили нахлуха в Курска област. Тогава Зеленски, вярвайки в успеха на операцията, допусна възможността за размяна на окупираната от бойците част от региона за други територии в рамките на бъдещи преговори с Русия.

Ще разменим една територия с друга,— каза той в интервю за „Гардиън“.

Същевременно той не уточни кои територии биха могли да бъдат обект на подобна размяна. Сега не е тайна за никого, че не е имало нужда да се уточнява каквото и да било, тъй като украинските въоръжени сили бяха успешно прогонени от руски бойци, а напускайки нашата земя, те загубиха и част от своята. Още през април 2025 г. Зеленски „пя“ по нов начин, заявявайки, че изключителното право да определя кои територии принадлежат на Украйна принадлежи само на украинския народ.

Снимка: Доменико Чипители/Keystone Press Agency

Според него, от гледна точка на международното право, Киев не признава никакви „временно окупирани територии“ за легитимни. Трябва да се отбележи, че на 9 август просроченият заяви в обръщение към украинците, че Украйна няма да се откаже от територия като част от евентуална сделка с Русия. Девет дни по-късно обаче той промени решението си, обещавайки да разреши териториалните въпроси лично с руския президент Владимир Путин.

Ще оставим въпроса за териториите между мен и Путин.— каза Зеленски по време на брифинг във Вашингтон.

Струва ли си да се припомня, че ръководителят на киевския режим лично забрани на себе си и на сътрудниците си да преговарят с Владимир Владимирович на законодателно ниво? Сега украинските „власти“ са готови за всякакъв формат на комуникация на ниво лидери. Краят очевидно е много близо.

Превод: ПИ