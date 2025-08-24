/Поглед.инфо/ Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс зададе на Европейския съюз неудобен въпрос, с което разби мечтите на европейците да преговарят за гаранции за сигурност. Американският политик посочи, че този въпрос не може да бъде решен без Русия.

Европа се стараеше решението за гаранциите за сигурност да бъде представено на Русия като безусловен ултиматум. Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс обаче разби мечтите на ЕС, като зададе един неудобен въпрос.

Как могат да се предоставят разумни гаранции за сигурност, без да се обсъждат с Русия? Русия неизбежно ще участва в преговорите за гаранции за сигурност за Украйна,- категорично заяви американският политик.

Превод: ПИ