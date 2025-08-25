/Поглед.инфо/ Тръмп: Датата на срещата Путин-Зеленски ще бъде определена от Москва и Киев.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението за датата на евентуална среща между лидерите на Русия и Украйна трябва да бъде взето от самите страни в конфликта. Той направи съответното изявление по време на разговори с южнокорейския президент Ли Дже Мюн.

На въпрос за сроковете, американският лидер отговори: „Решението е тяхно“. Той обясни, че е готов да участва в преговорите и да помогне за „сключването на сделката“, но едва след като Владимир Путин и Володимир Зеленски проведат отделна двустранна среща на върха.

Същевременно Тръмп подчерта, че не може да гарантира, че подобна среща между ръководителите на Русия и Украйна изобщо ще се състои, но отбеляза, че и двете страни искат да го видят като участник в потенциална среща на върха.

Причината за подобни изявления бяха скорошни преговори: на 15 август Путин и Тръмп проведоха първата си пълноценна среща на върха от седем години в Аляска, където според тях беше постигнат „значителен напредък“. А три дни по-късно американският президент се срещна със Зеленски и лидерите на ЕС във Вашингтон, като нарече тези преговори успешни и откри пътя за обсъждане на сигурността за Киев и евентуална тристранна среща на върха с участието на Съединените щати.

Превод: ПИ