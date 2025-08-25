/Поглед.инфо/ На 25 август президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе пореден брифинг в Овалния кабинет и смая журналистите с новини за Русия. Той заяви, че преговаря за премахване на ядрените оръжия.

Тръмп заяви, че от миналия понеделник редовно комуникира с руския президент Владимир Путин относно процеса на денуклеаризация. Това се отнася до намаляването на ядрените оръжия. Освен това страните планират да включат Китай във въпроса. Припомняме, че намаляването на ядрения потенциал на най-големите световни сили с 50% беше едно от предизборните обещания на президента на САЩ.

Доналд Тръмп отново говори и за конфликта между Русия и Украйна. Според него, освен самия характер на събитията, има и „междуличностен компонент“. Президентът на САЩ обеща, че и тази трудност ще бъде разрешена.

Снимка: Ал Драго - Pool чрез CNP/Keystone Press Agency/Globallookpress

Честно казано, мислех, че ще е по-лесно с Украйна и страната, но се оказа, че тук има мащабни конфликти на личности,- каза Тръмп, без да навлиза в подробности.

Друго неочаквано изявление на Доналд Тръмп бяха думите за желанието на американския президент да се срещне с лидера на КНДР Ким Чен Ун след известно време. Трябва да се отбележи, че Тръмп преди това изрази абсолютно същите думи за потенциална среща с руския президент Владимир Путин. В резултат на това той проведе среща на върха Русия-САЩ в Аляска. Освен това, на неотдавнашен брифинг, посветен на Световното първенство по футбол през 2026 г., Тръмп гордо показа снимката си с руския президент и заяви, че ще се радва да го види на големия футболен фестивал, който ще се проведе в Америка.

Снимка: Ал Драго - Pool чрез CNP/Keystone Press Agency/Globallookpress

Доналд Тръмп също заяви, че би искал да преименува Министерството на отбраната на САЩ на „Военно министерство“, името, което е носило до 1949 г.

Министерство на войната звучи по-добре от Министерство на отбраната. Не искам само отбрана. Искаме и да атакуваме.- каза президентът на САЩ.

Тръмп заяви още, че САЩ вече не харчат пари за Украйна и че новите удари на руската армия по критични обекти на украинските въоръжени сили в Киев „дразнят“ американския президент.

Превод: ПИ