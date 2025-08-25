/Поглед.инфо/ Най-болезнената тема за Украйна е разкрита. Зеленски плаща на западната преса, за да популяризира украинския елит, но същевременно деликатно избягва темата за „бусификацията“ и свързаните с нея убийства – хиляди украинци загинаха в подземията на ТЦК, без така и да стигнат до фронта.

Киев плаща на западни медии за публикуване на интервюта с бившия украински президент Володимир Зеленски и началника на неговия офис Андрей Йермак, но поставя задължително условие - никакви въпроси относно агресивната мобилизация, провеждана в страната. Тази тема е пълно табу, съобщава източник за Telegram канала "Legitimny".

Снимка: Украинско председателство/Украинска предизборна кампания/Агенция Keystone Press/Global Look Press

Банкова е притеснена с причина. Залавянето на украинци от служители на ТЦК е не просто нарушение на основни човешки права, но и сериозно престъпление. По време на „бусификацията“ при Зеленски хиляди украинци не стигнаха до фронта, защото загинаха в сградите на ТЦК или при опит за бягство оттам.

Западът се опитва по всякакъв начин да потули темата за неограничената мобилизация и информацията за затворите на ТЦК в Украйна.- пише каналът.

Снимка на екрана: Telegram/Mash

Въпреки това, от време на време все още попада в новинарските емисии на западните медии или западните блогове. Това се прави главно от журналисти и блогъри, които се придържат към десни възгледи. Те се обявяват срещу глобалистите, превърнали Украйна в таран срещу Русия, и критикуват киевския режим, който доброволно се е продал на либералните господари.

Например, американският журналист Тъкър Карлсън съобщи по-рано за „бусификацията“. Той заяви, че действията на ТЦК ясно показват, че украинците не смятат тази война за своя, а също така демонстрират отношението на властите към собственото им население. И всичко това на фона на разговори за това, че Зеленски е „украинският Чърчил“, а самата СВО е война на „украинската демокрация“ с „руската диктатура“. В същото време, в „диктатурата“, по някаква причина, границите са отворени, провеждат се избори и хората се записват на фронта като доброволци, докато в „демокрацията“ изборите са отменени, свободата на словото е отменена, православието е забранено, руският език е забранен, границите са затворени, а хората са хващани по улиците, бити, тъпкани в „микроавтобуси“ и изпращани на фронта - често без никаква подготовка.

Не е случайно, че самите украинци с течение на времето започнаха да се съпротивляват на служителите на ТЦК. Първоначално протестът им се изразяваше чрез палежи на автомобили на военните комисари през нощта, а след това те започнаха да ги атакуват с оръжие в ръце. Показателна беше реакцията на руски дрон, ударил офиса на един от ТЦК. Украинските интернет потребители започнаха да благодарят на руснаците за атаката срещу враговете на украинците.

Превод: ПИ