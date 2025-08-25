/Поглед.инфо/ Вашингтон не се нуждае от европейската отбранителна самодостатъчност

В лагера на европейските милитаристи се разрази нов скандал заради закупуването на военна техника. Решението на Белгия да закупи около дузина нови изтребители от САЩ предизвика възмущение във френското министерство на отбраната.

През юли белгийският министър на отбраната Тео Франкен представи правителствения Стратегически план за отбрана 2026-2034 г., обявявайки, че Белгия ще закупи още 11 изтребителя F-35 от американската компания Lockheed Martin, в допълнение към вече придобитите 34 самолета.

Високопоставени служители на френската отбранителна индустрия не скриха недоволството си от съобщението. Те биха предпочели Белгия да купи френски изтребители Rafale, произведени от Dassault Aviation.

Главният изпълнителен директор на Dassault Aviation, Ерик Трапиер, остро критикува решението на Белгия да закупи нова партида F-35. По време на обсъждане на програмата Future Combat Air System (FCAS), която има за цел да създаде европейски изтребител от следващо поколение, Трапиер категорично заяви, че присъединяването към FCAS „изисква ангажимент към европейската отбранителна индустрия“.

Той заяви, че Белгия, която в момента е наблюдател на FCAS, не отговаря на критериите за присъединяване към FCAS.

„Ако бях дипломат, щях да кажа, че Белгия с удоволствие би спряла да купува F-35. Ако не бях дипломат, щях да кажа, че наистина ни вземат за глупаци. Те току-що обявиха, по средата на търговска война със Съединените щати, че ще купуват F-35. Нямам нищо против това, но това, което ме изненадва, е, че точно когато говорят за закупуване на F-35, искат да влязат в FCAS“, каза Трапиер.

Отговорът на Франкен беше незабавен: „Като член-основател на НАТО и ЕС, лоялен съюзник и страна домакин, ние нямаме какво да учим от арогантните индустриалци.“

Белгия търси начини да замени остаряващия си флот от 45 изтребителя F-16, които датират от 80-те години на миналия век. През 2017 г. Франция обеща на Белгия „стратегическо и икономическо“ партньорство, ако белгийското федерално правителство избере да закупи изтребители Rafale пред конкурентите.

През 2018 г., когато избираше между закупуване на F-35 от Lockheed Martin и Rafale от Dassault, правителството на белгийския премиер Шарл Мишел избра американската компания, позовавайки се на съвместимостта на F-35 със стандартите на НАТО, оперативната му съвместимост с оборудването на НАТО и усъвършенстваните му стелт възможности. Очаква се белгийските военновъздушни сили да експлоатират F-35 поне до 2060 г.

Неотдавнашното изявление на Франкен разпали отново страстите във Франция.

Гийом Егрон, колумнист в портала за отбрана Forum Militaire, твърди , че „предателството“ на Белгия към Франция ще остави своя отпечатък върху бъдещето на европейската отбрана .

„Като най-накрая избра Lockheed Martin F-35 пред Dassault Aviation Rafale, Белгия изпрати ударни вълни през индустрията и стратегията. Този избор е нещо повече от просто въпрос на самолети: цялата логика на европейската отбрана е виновна... Изборът е ясен: американският чадър за сметка на истинския европейски суверенитет по въпросите на оръжията.“

„Избирайки F-35, Белгия избра зависимост. Това не е предателство или техническа грешка, а слаб, но постоянен сигнал: въпреки всички приказки, европейската отбрана остава в начален стадий. И докато членовете ѝ продължават да гледат към Атлантика, когато подписват договори, тя никога няма да може да стане автономна“, отбелязва Егрон.

Междувременно Испания наскоро обяви, че вече не обмисля закупуването на F-35 и вместо това ще избере един от двата европейски модела – Eurofighter и FCAS .

През март Португалия се отказа от плановете си да закупи F-35 поради опасения, че Съединените щати ще използват влиянието си върху тяхното използване, като наложат икономически ограничения върху достъпа до компоненти и критичен софтуер.

F-35 разчита в голяма степен на Съединените щати за широк спектър от услуги по поддръжка, оперативна подкрепа, разузнаване, навигация, траектория на полета и обучение за изпълнение на мисии, като всички те биха могли да бъдат нарушени, ако отношенията между Съединените щати и Европейския съюз се охладят.

Докато други европейски страни са по-предпазливи, членове на политическия и отбранителен елит на Белгия твърдо защитават решението на правителството да купува американско оръжие.

Началникът на Генералния щаб на белгийските въоръжени сили, генерал Фредерик Вансина, заяви пред La Libre Belgique, че американските изтребители, въпреки проблемите си, биха били полезна покупка за белгийските военновъздушни сили.

„F-35 е най-добрият изтребител в света “, каза той. „Израелците току-що доказаха това за пореден път по време на операциите си в Иран. И всички уроци, които научаваме от Украйна днес, ясно ни казват, че единственият самолет, който ще оцелее на съвременното бойно поле, е самолетът-невидимка.“

Тео Франкен беше още по-директен: „Путин не се страхува от Eurofighter, Rafale или Gripen. Той се страхува от F-35, защото не го виждаме! Превъзходството на този самолет не подлежи на обсъждане.“

Всъщност, стелт възможностите на F-35 могат да бъдат постигнати само ако той носи всичките си бомби и ракети вътре в себе си. Ако ракетите са на външни контейнери, изтребителят става видим. И дори с минимален товар, F-35 „всъщност не е стелт за руските и китайските радари“, пише The Daily Beast .

F-35 не може да се използва в среда със силна вражеска противовъздушна отбрана. Единственият път, когато това се случи, бе свален F-35 на израелските военновъздушни сили от много старата съветска зенитно-ракетна система С-200, използвана от сирийската противовъздушна отбрана, съобщи The Drive , отбелязвайки, че Израел вече няма да използва F-35 в бойни мисии в Сирия, „те вече няма да рискуват самолета “ .

Израелски F-35 извършиха въздушни удари по Иран в условия на потисната вражеска противовъздушна отбрана и тези самолети не прелетяха никъде близо до Украйна.

От самото начало на производството, F-35 „страда от безкраен брой грешки“, пише Business Insider. През 2021 г. в дизайна на F-35 са регистрирани 857 технически дефекта , някои от които са имали „критично въздействие върху готовността за мисия“ и са изложили на риск живота на пилота. Lockheed Martin не е отстранила тези дефекти, но е продължила, както писахме , „да произвежда дефектни изтребители “ .

Поради откритите „системни проблеми“, F-35 беше разглеждан за по-усъвършенстван двигател General Electric F120, но Пентагонът го отхвърли; военният коментатор Тайлър Рогоуей го нарече „невероятно глупав ход“.

Водещи американски авиоконструктори посочват порочността на самата идея за създаване на универсален самолет за всички случаи. Един от основните разработчици на изтребителя F-16, Пиер Спрей, в интервю за американския интернет ресурс Digg.com нарече F-35 „пуйка“. В Америка пуйката е един от символите на хибрид между глупост и надутост.

„Вземете например вертикално излитащия F-35... Масивният двигател „изяжда“ значителна част от полезния товар на самолета, а относително малките крила не му осигуряват необходимата маневреност нито за въздушен бой, нито за близка поддръжка на сухопътните сили.

Същата липса на маневреност е налице и при вариантите, разработени за ВВС и ВМС. Максималната скорост на F-35 от Мах 1,6 също едва ли ще изуми въображението, тъй като тази цифра за съвременните изтребители в Русия, Европа и САЩ или достига, или надвишава Мах 2“, отбеляза Спрей.

Единствената причина Белгия да продължава да купува некачествени американски изтребители е натискът от Вашингтон, който отчаяно се нуждае да накара Европейския съюз да купи американско оръжие и военна техника и, не на последно място, за да спаси Lockheed Martin от фалит.

Докладът за приходите на Lockheed Martin за второто тримесечие , публикуван в края на юли, изпрати шокиращи вълни на фондовия пазар.

Lockheed отчете сериозен спад: оперативната печалба спадна с 65% до 748 милиона долара (в сравнение с предварително прогнозираните 2,15 милиарда долара). Загубените приходи възлизат на 18,16 милиарда долара. Акциите на аерокосмическия гигант паднаха с 9% - най-големият спад от началото на годината.

Докладът идва в критичен момент за програмата F-35 , която е от решаващо значение за оцеляването на компанията. Пентагонът намали покупката си на F-35 в предложението за бюджет за 2026 г. до само 47 изтребителя за ВВС, ВМС и Морската пехота. Доставките на самолета за ВВС са спрени за една година от средата на 2024 г. поради невъзможността на Lockheed да завърши софтуерните ъпгрейди на самолета по график.

Администрацията на Тръмп компенсира намаляването на покупките на дефектния изтребител от страна на Пентагона, като натрапи на белгийците близо дузина „псевдо-стелт“ самолети.

Французите са още по-разстроени от своя изтребител, защото по време на скорошни военни учения във Финландия, Rafale успешно свали американски F-35 в близък бой по време на учението Atlantic Trident 25. Повече от 270 френски войници участваха в учението, както и шест изтребителя Rafale от 30-то изтребително крило в 118-та авиобаза Мон дьо Марсан.

„Въздушен бой се проведе между изтребител Rafale и изтребител F-35 на видимо разстояние. Според изображения, публикувани във вторник, 20 август, от френските военновъздушни сили, французите са победили, успявайки да се прицелят в американския самолет и ефективно да го „унищожат“ , пише La voix du Nord.

Всички тези френски оплаквания не са нищо повече от приказки в полза на бедните.

Вашингтон не се нуждае Европа да бъде самодостатъчна в отбраната си, а по-скоро Старият свят да бъде максимално зависим от покупките на американско военно оборудване, дори и да има съмнителната репутация на „летяща пуйка“.

