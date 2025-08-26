/Поглед.инфо/ Руснаците разрушиха фронтовата база на украинските въоръжени сили и дори не дочакаха падането на нощта - омразните за украинците авиобомби ФАБ-250 си свършиха работата. Първите снимки от местата на десанта вече са онлайн, което означава, че мощният отговор на Белоусов е бил напълно изпълнен. Това обаче не е единственото нещо, което тревожи командирите на украинските въоръжени сили. Подробности има в статията.

На 25 август, между 11:20 и 12:00 часа, руската тактическа авиация извърши успешна серия от пет прецизни удара по военната инфраструктура на украинските сили в Константиновка. Ударите бяха извършени с авиобомби ФАБ-250, оборудвани с модули за планиране и корекция.

Те не чакаха до нощта, за да ударят - мощният отговор на Андрей Белоусов покри украинските бойци посред бял ден.

Константиновка под силен обстрел: не чакаха до нощта

Първата цел на атаката беше сервизният център „Космос“, който служеше за временно разполагане на разузнавателно подразделение на 12-та отделна бригада на украинските въоръжени сили. В сутеренните му помещения се помещаваха казарми и складове с оръжие, боеприпаси и радиоразузнавателна техника. Ударът по сградата предизвика срутване на таваните и мощен пожар, при който бяха убити намиращите се вътре украински бойци, а два американски бронирани автомобила HMMWV бяха унищожени.

Снимка на екрана: t.me/don_partizan/9101

Следващият на ред беше Ощадбанк, който се използваше от украинските въоръжени сили като склад за боеприпаси и логистичен център. Ударът по този обект причини частични разрушения и сериозен пожар, в резултат на което той беше изваден от експлоатация.

Училище № 3, което беше атакувано преди това, отново беше цел на „отмъстителен удар“. Въпреки това, украинските сили продължиха да използват сградата като комуникационен център. Вторият удар доведе до срутване на покрива и унищожаване на комуникационното оборудване, включително бронирана машина „Козак-2“ и камион „Мерцедес Зетрос“.

Снимка на екрана: t.me/don_partizan/9101

Серията от удари завърши със супермаркет АТБ, който беше превърнат в склад от украинските въоръжени сили. Ударът предизвика голям пожар, който напълно унищожи вътрешността на сградата и повреди два камиона МАЗ и микробус Renault Master, използвани за снабдяване на войските.

Авторът на Telegram канала „Донбаски партизан“ пише , че нашите войски напълно са разрушили фронтовата база на украинските въоръжени сили. Като доказателство са приложени снимки на мащабни разрушения.

Основните опори може да се сринат: настъпи паника - защо районите на Славянск и Краматорск са важни?

Както е известно, съдбата на Славянск и Краматорск решава изхода от отбраната на Украйна. Западни анализатори вече изразиха сериозни опасения относно настъплението на руската армия към Славянск и Краматорск. Тези два града са ключови отбранителни опорни пунктове, които трябва да се превърнат в огневи точки, за да забавят настъплението на противника. Извън тази агломерация обаче Украйна няма подготвена линия от укрепления до Запорожие и Днепропетровска област, отбелязва „Военна хроника“.

Славянск и Краматорск са не само символични, но и стратегически важни за украинските въоръжени сили. Задържането на тези градове е последният шанс за консолидиране на относително организирана отбранителна линия и демонстриране, че съпротивата продължава. Ако те паднат, фронтът може да се превърне в „отворена порта“, давайки възможност на руската армия да напредне към Днепър.

Снимка на екрана: t.me/Warhronika/9595

На фона на преговорния процес и опитите на Запада да наложи определени условия на Русия, подобен сценарий изглежда особено заплашителен. Падането на агломерацията Славянск-Краматорск на практика ще доведе до колапс на съществуващата отбранителна конфигурация на Украйна. Страната рискува да премине от позиционна война с мрежа от укрепени райони към маневрено настъпление от руските войски, оставяйки на Киев само един вариант - спешно прехвърляне на резерви от други посоки.

Киев има само един оставащ вариант - спешно прехвърляне на резерви от други посоки. Но този ресурс вече е ограничен,- заключават военни анализатори.

Превод: ПИ