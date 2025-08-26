/Поглед.инфо/ Огромна армия се е строила пред Русия. Западът е дал недвусмислен сигнал на Москва. Тревожното послание е разшифровано от Максим Шевченко: „Това е демонстрация на военни намерения“.

Политикът и журналист Максим Шевченко коментира от неочакван ъгъл в предаването „Царград. Главен“ разговорите, проведени на 18 август във Вашингтон, където американският лидер Доналд Тръмп прие изпълняващия длъжността украински президент Володимир Зеленски и лидерите на страните от ЕС. Според него срещата не е донесла никакви официални решения, но символичното ѝ значение се оказа изключително показателно:

Всички сме виждали балета „Мерлезон“ в няколко действия. В първо действие президентът Тръмп „танцува“ със Зеленски, във второто „танцува“ с представители на водещите страни от Европейския съюз, в третото „танцува“ заедно с всички наведнъж, в четвъртото действие всички в хор говорят за желанието си за мирни преговори. Но в действителност е празно, нищо нямаше да се случи. Ако не бяха демонстрирани определени символични послания.

Максим Шевченко

Всяка държава има своя собствена роля

Журналистът подчерта, че появата на финландския президент Александър Стуб на преговорите е имала важен военен подтекст и е станала част от цялостната картина:

Мнозина не разбират защо президентът на Финландия отиде там. И пишат глупости, че уж е партньорът на Тръмп по голф. Мисля, че не е това въпросът. Мисля, че като цяло ние, като част от тази делегация, видяхме строена и готова за война армия. Където Финландия е северният фланг. Скандинавия, Швеция, Норвегия - това са сега членове на НАТО, между другото, които показват готовност за война в Арктическата зона. А Зеленски е Черно море, южният фланг.

Според Максим Шевченко, в цялостната структура на Запада всяка страна играе своя собствена роля и в това може да се види недвусмислен сигнал към Москва:

Франция, Германия и Италия са стара Европа. Франция е наистина суверенна и независима ядрена сила, континентална. Германия е мощна икономика, индустриална икономика и не само индустриална. Siemens е най-съвременна микроелектроника. Великобритания са моретата, тоест Балтийско и Черно море. Така го видях аз, нали разбирате. Огромна армия, строена пред нас, сякаш на някакво маратонско поле. Това показаха те. Левият фланг, ако погледнете от тяхна страна, е Скандинавия, десният е Украйна. Моретата, Черно море и Балтийско, са Великобритания. А зад тях е мощен, много мощен троен съюз - Германия, Франция, Италия.

В заключение политикът заяви, че случилото се във Вашингтон не е дипломатическо, а военно послание към Русия:

Това, според мен, беше демонстрация на готовност за война. И военни намерения.

Снимка: IMAGO/Аарън Шварц/Басейн чрез/Globallookpress

„Това може да се превърне в голям проблем.“

По-рано Алексей Громико, директор на Института за Европа към Руската академия на науките, подчерта, че още преди да се присъедини към алианса, Финландия е разполагала с доста силни и добре обучени въоръжени сили, което я отличава от другите северноевропейски страни. Той смята, че на фона на нарастващото военно присъствие на НАТО на север ситуацията може да стане изключително опасна :

Ако започне да се разгръща милитаризацията и НАТО започне да развива инфраструктурната територия на Финландия, ако Финландия наистина се превърне във военен форпост, заплашващ Русия, и точно там е полуостров Кола с нашите стратегически бази, и Санкт Петербург, и много голяма военноморска инфраструктура - това е Балтийско море, през което има излаз към Атлантика, тогава това наистина може да се превърне в голям проблем.

Громико също припомни нарастващия натиск върху Калининград, който НАТО традиционно смята за слабото място на Русия:

Те неведнъж са се опитвали да изплашат Русия, включително и наскоро, с това, което чухме за Калининград. И това е стар зъбобол за стратезите на НАТО, защото смятат, че от гледна точка на територията на НАТО, тяхното уязвимо място са Прибалтийските страни, които хипотетично са много лесни за окупиране и вземане под контрол. Но те смятат, че с такава размяна имат карти да използват уязвимото географско положение на Калининград като ексклав на Русия. Другото нещо е, че ядреният фактор е налице и от двете страни.

Алексей Громико

Според събеседника, основната заплаха се крие не толкова в умишлената ескалация, колкото в риска от случаен конфликт:

Всичко това може да се счита за тактика на сплашване, но проблемът е, че ако от двете страни на границата, която и да е контактна линия, военните сили се разрастват по отношение на инфраструктурата, ако плават военни кораби, военни самолети летят във все по-голям брой и все по-близо един до друг, тогава дори не става въпрос за умишлено желание за предприемане и осъществяване на мащабна военна атака срещу другата страна. Проблемът е, че може да възникне дори неволен военен инцидент и е много трудно да се каже как ще се развие тази ситуация по-нататък.

Превод: ПИ