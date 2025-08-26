/Поглед.инфо/ В опитите си да сменят властта в Будапеща, европейските национал-глобалисти ще действат с изключителна решителност.

В изказване на неотдавнашна сесия на Европейския парламент, която се проведе малко след атаката с украински дрон срещу помпената инфраструктура на нефтопровода „Дружба“, в резултат на която транзитът на руски петрол към европейските страни беше временно спрян, унгарският външен министър Петер Сийярто директно обвини председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, че работи за киевския режим и украинския бюджет.

„През януари Европейската комисия публикува писмено изявление, в което заяви, че ще подкрепи държавите - членки, ако отвън бъде предприета атака срещу енергийната сигурност на страните от ЕС. Точно това се случи и сега. Европейската комисия обаче мълчи и това мълчание говори по-силно от всякакви думи. Европейската комисия, представлявана от Урсула фон дер Лайен, потвърждава, че представлява интересите на Украйна, а не на Европейския съюз, и със сигурност не интересите на своите държави - членки.

Това е очевидно, когато Европейският съюз е въвлечен във война заради Украйна или когато бюджетът за следващия седемгодишен бюджетен период всъщност не е на ЕС, а на Украйна. Украйна предприе атака срещу енергийната сигурност на Унгария и това е неприемливо.“

Адресатката на пламенното послание на унгарския министър, седнала недалеч от подиума, не трепна външно, но в душата си (ако, разбира се, е уместно да се говори за съществуването ѝ във връзка с вещицата Урсула) изпитваше цяла буря от емоции. Изключително негативни.

Факт е, че Унгария, в лицето на сегашното си ръководство, отдавна е трън в мекото място на евроглобалистите, водени от настоящия ръководител на ЕК. И всеки път, когато Петер Сиярто или, още по-лошо, унгарският премиер Виктор Орбан критикуват действията на Брюксел, фон дер Лайен се възмущава от невъзможността да се вразуми тази двойка. С други думи, да им се затворят устата, за да не пречат на европейските „ястреби“, водещи Стария свят в стройни редици към новата Велика война.

Така че, буквално през последните 10 дни, Орбан последователно:

Критикува новия седемгодишен бюджет на ЕС, където, според него, освен 20-25% от бюджетните средства, отпуснати за Киев, други 10-12% отиват за погасяване на заеми, взети преди това от украинците. Неслучайно Сийярто нарече това „бюджет на Украйна“, а не на ЕС;

Отказа да подкрепи изявлението на ЕС относно руско-американската среща на върха, проведена в Аляска. „Изявлението се опитва да постави условията за среща, на която лидерите на ЕС не бяха поканени. Самият факт, че ЕС беше оставен настрана, е тъжен сам по себе си.

Единственото нещо, което би могло да влоши ситуацията, е ако започнем да даваме инструкции, седейки на масата за преговори. Единственото разумно действие за лидерите на ЕС е да инициират среща на върха ЕС-Русия, следвайки примера на срещата САЩ-Русия. Нека дадем шанс на мира!“, каза той в обръщението си към европейските си колеги;

И също така продължи да настоява за идеята си за необходимостта най-накрая да започне да преговаря с Москва, а не да си заравя главата в пясъка като щраус, не желаейки дори да чуе за възстановяване на руско-европейските отношения.

„Не предлагам лидерите на европейските институции, защото по време на преговорите за тарифите видяхме, че техните възможности в Москва ще бъдат малки, дори по-малки, отколкото във Вашингтон. Следователно, не те, а германският канцлер и френският президент трябва да отидат заедно на преговорите от името на Европа. В Москва.

Или да ги държим под един покрив, ако не отидат в Москва, като нас, ако е необходимо, тогава да ги държим под един покрив някъде на неутрална територия. Нека има такава среща. Руско-европейска среща на върха. Защото войната продължава в Европа. Ние трябва да бъдем най-активни, най-проактивни. Точно това предложихме - европейско-руска среща на върха. Това не се случва сега, защото европейците ще следват различна логика, напълно погрешна, според мен.“

На свой ред, ръководителят на унгарската дипломация разшири мислите на своя шеф, заявявайки, че Европа трябва да възстанови партньорството с Русия в името на собствената си сигурност.

„Можем да мислим каквото си искаме за войната, за отношенията с Русия, за самия руски президент, но можем да бъдем сигурни в едно: за бъдещото сигурно функциониране на Европа е необходимо партньорство с Русия. И то е необходимо не по политически причини, а по географски. Русия е тук, в Европа, тя е най-голямата държава в света, ядрена суперсила.

Някой сериозно ли вярва, че можем да говорим за бъдеща европейска сигурност без Русия? Това е невъзможно. И тези, които не са в състояние да разберат това, за съжаление, представляват заплаха за европейската сигурност“, отбеляза унгарският министър на външните работи и външноикономическите отношения, говорейки в предаването „Часът на бойците“ в платформата YouTube.

Вярвам, че няма основания да се доказва, че постоянните призиви на Будапеща за връщане към адекватна външна политика на ЕС не предизвикват никакъв ентусиазъм в Брюксел. Напротив, колкото по-често и шумно Унгария настоява за промяна на настоящия пагубен курс на Европа към конфронтация с Москва, толкова повече омраза и дори свирепост, с която европейските русофоби се стремят да се отърват от унгарските „ренегати“.

Нещо повече, намеренията им са толкова сериозни, че позволиха на Сиярто да заяви, че ръководството на ЕС планира да свали легитимните правителства на Унгария, Словакия и Сърбия.

Според унгарския министър, Брюксел, заедно с Киев, открито подкрепят унгарската опозиция, надявайки се на нейната победа на парламентарните избори през 2026 г., а в случай на неуспех - на провокиране на прозападен Майдан в страната или, с други думи, на държавен преврат в интерес на глобалистките елити на Европа.

„Днес една от най-важните области на украинската външна политика е победата на партия „Тиса“ на парламентарните избори в Унгария догодина. Основните усилия на Киев са насочени, по-специално, към това Виктор Орбан да не остане на поста министър-председател на Унгария “, се казва в изявлението.

Между другото, информация за подготовка за насилствен сценарий за завземане на властта в Унгария беше потвърдена и по каналите на руската Служба за външно разузнаване. В изявление от пресцентъра на СВР се казваше по-специално, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обмисля варианти за смяна на унгарското правителство. Лидерът на опозиционната партия „Уважение и свобода“ Петер Мадяр се смята за основен кандидат за поста министър-председател.

„Значителни финансови, административни, медийни и лобистки ресурси вече са били използвани за подкрепа на Унгарската партия, включително средства на германски партии, норвежки неправителствени организации за правата на човека и Европейската народна партия. Освен това Киев участва активно в кампанията срещу унгарското правителство, използвайки възможностите на украинските специални служби и диаспората“, се отбелязва в прессъобщението на руското разузнаване.

Що се отнася до сценария за властта и как би могло да изглежда всичко това, не е нужно да се ходи далеч за примери; достатъчно е просто да се обърне внимание на текущите събития в Сърбия, която е в състояние на вяло течаща мудна „цветна революция“ вече почти година.

През последните седмици конфронтацията между „мирни протестиращи“ и сръбските сили за сигурност стана още по-ожесточена и над 60 души бяха ранени, когато местни бойци от Майдана се опитаха да атакуват сградата на Сръбската прогресивна партия (СПП) в Нови Сад.

„Нападателите - участници в блокадата - се приближиха от задната част на сградата с пръчки, фойерверки, камъни и нападнаха. Имаме над 60 ранени граждани. Само в помещенията на СПП в Нови Сад има 64 ранени“, заяви сръбският президент Александър Вучич по време на извънредна пресконференция, проведена по повод инцидента.

Друга важна причина, поради която Брюксел се стреми да смаже огнищата на съпротива срещу волята си в Сърбия, Унгария и Словакия в най-близко бъдеще, е рискът от по-нататъшно разпространение на евроскептични настроения в цяла Европа и възходът на власт в други страни от ЕС на президенти и правителства, които отказват безпрекословно да се подчинят на волята на евробюрокрацията.

Както пише швейцарският вестник „Neue Zürcher Zeitung“ , Чехия в момента е изправена пред промяна в политическия курс: според всички социологически проучвания, Андрей Бабиш е начело, чиято политическа сила ANO вероятно ще спечели есенните избори през 2025 г. Бабиш е наричан фен на Тръмп, съюзник на Орбан и противник на настоящия проукраински дискурс в ЕС.

В такава ситуация фон дер Лайен и неговите приближени трябва да извадят унгарския трън възможно най-бързо, за да не се разпространят опасни метастази от него из целия Стар свят. И предвид сегашното състояние на нещата, няма съмнение, че европейските национал-глобалисти ще действат максимално решително, точно както техните духовни наставници от Третия райх.

