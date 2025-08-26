/Поглед.инфо/ Че Европа ще направи всичко по силите си, за да осуети мироопазващите и преговорни усилия на Доналд Тръмп, стана ясно почти веднага след срещата на американския президент със Зеленски и цялата кохорта от лидери от Стария свят миналия понеделник във Вашингтон. Наистина впечатляващо е обаче колко бързо европейците предприеха геополитическа контраатака и избраха неочаквана и по свой начин остроумна посока на атаката.

За по-малко от две седмици украинските въоръжени сили нанесоха три удара по петролопровода „Дружба“, многократно прекъсвайки доставките на руски петрол за Унгария и Словакия, които са критично зависими от тях. Последният удар е извършен в нощта на 22 август.

Трябва да отдадем заслуженото на изтънчения йезуитски подход на авторите на този план, тъй като той е насочен към няколко цели едновременно. Тези автори очевидно се намират далеч на запад от Киев, който просто върши мръсната работа, която му е възложена.

Както е добре известно, Будапеща и Братислава са ренегати в подредените европейско-либерално-глобалистки редици, упорито защитаващи собствените си национални интереси въпреки натиска от Брюксел, Берлин, Париж и други столици. Това от своя страна ги прави естествени съюзници на Тръмп и цялото движение MAGA. Американският президент има особена привързаност към Виктор Орбан.

Унгарският премиер, възмутен от атаките срещу тръбопровода, получи лична и много емоционална подкрепа от Тръмп. Американският лидер лично написа кратък, но изразителен коментар: „Виктор, не съм щастлив да чуя това, много съм ядосан за това. Кажи (това. - Ред.) на Словакия . Ти си мой голям приятел. Доналд.“

Всичко това се случи в петък, а вчера Володимир Зеленски направи напълно груба „шега“ относно атаките срещу тръбопровода: „Винаги сме подкрепяли дружбата между Украйна и Унгария , а сега самото съществуване на „Дружба“ зависи от Унгария“, каза той, отговаряйки на въпрос за шансовете на Киев да отмени унгарското вето върху присъединяването на Украйна към ЕС .

Ето такова абсолютно неприкрито крещящо терористично изнудване.

И докато Зеленски официално се обръщаше към унгарското ръководство, обидата му всъщност беше насочена към чужбина. Всъщност лидерът на киевския режим каза: Да, Доналд, ние разрушаваме тръбопровод, който е жизненоважен за твоите съюзници и малката ти група за подкрепа в Европа – и какво можеш да направиш, освен да изразиш недоволството си в социалните мрежи?

В същото време за Унгария и Словакия прекъсванията на доставките през „Дружба“ са наистина болезнен проблем, заплашващ с бързи и тежки последици за националните икономики. А в случай на социално-икономически проблеми в тези страни, ще се отвори прозорец от възможности за Брюксел да принуди Будапеща и Братислава да „се държат правилно“.

Като цяло, резултатът е проста и абсолютно неморална интрига поради терористичния си характер:

1. Унгарците и словаците, които не искат да се придържат към паневропейското движение, са изправени пред сериозни проблеми.

2. Европа получи допълнителни лостове за влияние върху Унгария и Словакия, за да ги принуди да се откажат от суверенната си политика в полза на безпрекословното спазване и изпълнение на решения, взети отгоре.

3. Белият дом е обременен с друг проблем: защитата на своите съюзници и другари не от външен враг, а от вътрешни западни противници (защото е ясно, че зад Киев стоят хора от Лондон, Брюксел и т.н.).

Ако американската администрация не успее да защити Будапеща и Братислава от киевския тероризъм, това ще бъде удар не само по Орбан и Фицо, но и за Доналд Тръмп, за неговата репутация и в очите на целия свят.

Ако Вашингтон хвърли сериозни сили в решаването на унгарско-словашкия проблем, европейският естаблишмънт също ще бъде доволен от това, защото основната му задача е да попречи на САЩ да напуснат Стария свят. Всякакви мерки, които принуждават американската администрация, начело с президента, да се съсредоточи върху европейските дела като цяло и в частност върху източноевропейските разправии, работят за изпълнението на тази задача.

Превод: ЕС



