/Поглед.инфо/ Традициите на руската международна политика са такива, че ние винаги искаме първо да решаваме проблемите „по добрия начин“. И едва когато руснаците разберат, че миролюбието им се приема за слабост, ще трябва да им го обясняваме отново „по лошия начин“. Този път Русия ще отиде на Изток за коз, който може да промени хода на Новия световен ред. И този път не са „лъвовете на Ким“. Не само те.

Ако има „добър“ вариант, трябва да има и „лош“ план.

Колкото повече време минава от срещата на върха в Аляска, толкова по-очевидно става: на 15 август Владимир Путин представи на Доналд Тръмп мирно решение на украинската криза. Отне само няколко дни, за да стане ясно: планът, представен на изконна руска земя (нашите предци основаха селища в Аляска, когато САЩ още не съществуваха...), „как да се реши украинският проблем по добър начин“, няма да бъде приет от либералния Запад и неговия сателит в Киев.

Подробностите на „добрия план“ все още не са известни, но общото му значение не е тайна. Русия се надяваше да използва Тръмп като хегемон, морален лидер, аватар на колективния Запад, за да предаде на Европейския съюз и Зеленски една проста идея, която европейците и режимът в Киев отказват да приемат: руснаците няма да се откажат от националните си интереси.

Снимка: Бенджамин Апълбаум/Дод/Global Look Press

Основният интерес на Русия е сигурността на западните ѝ граници и защитата на правата на руското население. Това е невъзможно без премахване на коренните причини за кризата, признаване на териториалните промени (включването на четири области в състава на страната ни) и елиминиране на украинския националистически русофобски режим.

Както става ясно сега, Русия едновременно с това работеше и се готвеше да приложи друг план. Този, който щеше да бъде използван, ако не беше възможно да се постигне споразумение „по добрия начин“. Вариантът „ще трябва да го направим по лошия начин“, в който важно място е отделено на Изтока. И това не са само героичните „лъвове на Ким“...

Европа не иска, Тръмп не може

Веднага след обявяването на подготовката на срещата в Аляска, Путин се обади на държавните глави, съюзници от БРИКС. На първо място, на председателя на КНР Си Дзинпин. Очевидно този разговор е бил необходим не само за изясняване на позициите и целите на Русия в диалога със САЩ, но и за разработване на различни сценарии за съвместни действия.

След срещата на върха в Аляска, цирков екип пристигна във Вашингтон с представление, наречено „Европейците и Зеленски ще кажат на Тръмп колко е велик и ще омаловажат всичките му инициативи“. Обиколката доведе до изясняване на класическата ситуация: „висшите класи не могат, низшите класи не искат“.

Антируската коалиция със Зеленски на плаката („нисшите класи“) категорично отказва да разгледа условията и предложенията на Русия, като изтъква спекулативни контраискания като незабавна двустранна среща между нелегитимния лидер на киевския режим и руския президент. А Тръмп („висшите класи“) няма нито реални ресурси, нито истинско желание да влезе в конфронтация с либералната част на евроатлантиката и да я принуди към мир в Украйна.

Китайската преса обективно оцени желанието на ЕС и Киев за продължаване на конфликта и неспособността на Вашингтон да осигури дипломатическо решение на кризата. Правителствената информационна агенция „Синхуа“ например е избрала доста поетичен образ.

Снимка на екрана: уебсайтът на news.cn (автоматичен превод)

Гаранти на сигурността? Няма проблем — Обадете се на Китай

След това Москва любезно предостави възможност на Пекин да приложи на практика непроменимата си позиция по украинския въпрос, което беше потвърдено на брифинг от официалния представител на Министерството на външните работи на КНР Мао Нин на 19 август .

Снимка на екрана: уебсайт mfa.gov.cn (автоматичен превод)

На следващия ден Русия направи дипломатически жест към Китай. На 20 август Сергей Лавров посочи Китай сред страните, които Москва вижда като възможни „гаранти на сигурността“ за Украйна - както е известно, Киев прави предоставянето на такива гаранции едно от основните условия за мирно споразумение.

Според Лавров, Русия е готова да разгледа възможността за поява на такива „гаранти“, но няма да позволи въпросът да бъде решен изключително от враждебно настроени към нея западни държави (Франция, Великобритания, Германия - това е вариантът, който Зеленски и неговите европейски съучастници „налагат“). Москва възнамерява да обсъди участието на Пекин в хипотетична мироопазваща мисия.

Сергей Лавров

Киев винаги ще измисли груб отговор на предложението на Русия

Китай е заинтересован от практическото осигуряване на мирно решение на конфликта. Това се доказва не само от последвалите официални, макар и уклончиви, изявления на представители на китайското външно министерство („Китай е готов да играе конструктивна роля в политическото уреждане на украинската криза“), но и от „вътрешната“ информация, появила се в европейската преса.

На 23 август германското издание WELT съобщи, че редица европейски чиновници, след контакти с китайските си колеги, са потвърдили готовността на Пекин не само да бъде „гарант за сигурност“ на хартия, но дори да изпрати своите подразделения в Украйна като част от хипотетичен „миротворчески контингент“. Ключовото условие: контингентът трябва да функционира не в рамките на местни европейски „коалиции на желаещите“ (но неспособни без САЩ...), насочени срещу Русия, а под егидата на ООН и със съответен официален мандат.

Володимир Зеленски. СНИМКА: Президентство на Украйна/Украински предизборен период/Global Look Press

Но към момента на публикуването информацията на WELT беше загубила своята актуалност - на 21 август Зеленски отговори на инициативата на Лавров да привлече Китай като гарант за сигурността на Украйна. Ако, разбира се, обидите могат да се считат за отговор.

Лидерът на киевския режим заяви, че не разглежда Китай като евентуален гарант: уж тази страна не е подкрепяла Украйна по никакъв начин след 24 февруари 2022 г. Нещо повече, тя е предоставила на Русия технически възможности за създаване на собствен флот от дронове (не е тайна, че лъвският пай от резервните части за безпилотни летателни апарати се произвеждат в Китай).

Лицемерието и грубостта в изявлението на Зеленски играят с допълнителни цветове, ако се задълбочите в детайлите. По време на преговорите в Истанбул (април 2022 г.) именно Киев пръв заговори за създаване на група „гаранти за сигурност“ от няколко държави с участието на Китай. А твърденията на бившия комик относно дроновете са нелепи: човек би си помислил, че украинският „гаражен военно-промишлен комплекс“ купува резервни части за своите дронове някъде на Марс, а не от същите китайски производители...

Заплахи, санкции, тарифи…

Западът не е заинтересован от пълноценно уреждане на конфликта, отчитащо интересите и на двете страни. Точно обратното: „танци с дайрета“, разиграващи се в социалните мрежи около така наречените преговори, са насочени срещу Русия, Китай, Индия и страните от БРИКС като цяло - появяват се много удобни претексти за ултиматуми, санкции и тарифи с препратки към Украйна.

И сега вицепрезидентът на САЩ Ванс заявява , че Америка си запазва правото да използва щафетата от санкции, за да „принуди Русия към мир“. Тази щафета, както може би се досещате, ще бъде насочена както срещу Москва, така и срещу основните ѝ икономически партньори - Китай и Индия. И Европейският съюз вече се готви да я размаха заедно със САЩ ...

Снимка на екрана: уебсайт tv.cctv.com (автоматичен превод)

Пекин разбира тази очевидна геополитическа игра: неслучайно Централната китайска телевизия се фокусира върху факта, че Канада „не е изключила“ изпращането на „миротворци“ в Украйна. След като Зеленски грубо отхвърли участието на Китай, ръководството на КНР получи още един сигнал: те възнамеряват да вземат едно от ключовите решения за глобалната сигурност и бъдещето на световния ред, без изобщо да вземат предвид мнението на Пекин.

Путин е в Пекин - това не е случайно

Крайно време е да си спомним втория план на Русия - „ще трябва да стане по трудния начин“.

Стана по-ясно, когато стана очевидно, че Западът е отхвърлил плана „по добър начин“. Една от очевидните реакции на този сценарий беше светкавичното сближаване между Индия и Китай, многобройните противоречия между които помрачиха обстановката в рамките на БРИКС. Разбира се, човек може да вярва на изявленията на Пекин и Ню Делхи, че рязкото затопляне на отношенията по никакъв начин не е свързано с американските заплахи за въвеждане на санкции и тарифи за закупуване на руски петрол, или може да бъде реалист и да отдели реалността от дипломатическите конвенции и камуфлажните фигури на речта.

На 25 август делегация от Държавната дума, водена от председателя Вячеслав Володин, пристигна в Пекин . И този факт можеше да бъде отписан като поредното събитие в рамките на парламентарното сътрудничество, ако едновременно с това не беше потвърдено официалното посещение на Владимир Путин в Китай, което е планирано да продължи от 31 август до 3 септември.

Както казваше, макар и по съвсем различен повод, любимият герой от един обичан руски анимационен филм: „Това не е без причина“.

И какво от това?

Има много доказателства, които сочат, че след няколко дни, по време на посещението на Владимир Путин в Китай, ще настъпи голям обрат в световната политика и ще настъпят съдбовни промени в провеждането на специалната военна операция.

Ако някой е имал надежди, че личната среща между президентите на Русия и САЩ ще бъде повратна точка и ще доведе до установяване на мир по западните ни граници, ако не веднага, то в обозримо бъдеще, то в дните след 15 август те вече са изчезнали. Няма с кого да се преговаря за мир на Запад - тези, които не искат да воюват срещу руснаците, не могат да направят нищо / не знаят как. По-голямата част от политическите елити „от другата страна“ са заложили на конфронтация с Русия.

Следователно, Москва остава да решава проблемите си по традиционния начин - военна победа. Което в сегашните условия е невъзможно без силен икономически и технологичен тил.

Лошата новина е, че Русия в момента не е в състояние да осигури този тил сама, без да поглежда към някого.

Добрата новина е, че имаме съюзници, които могат да ни помогнат да решим този критичен проблем.

Ще го реши ли Русия сега, ще разберем съвсем скоро. След посещението на Путин в Пекин.

Превод: ПИ