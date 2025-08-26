/Поглед.инфо/ Вячеслав Володин и Си Дзинпин се срещнаха в Китай.

В момента в Пекин се провежда среща между китайския президент Си Дзинпин и председателя на Държавната дума Вячеслав Володин.

„На 26 август китайският президент Си Дзинпин се срещна с председателя на руската Държавна дума Володин в Пекин“, съобщава Централната китайска телевизия .

Снимка: Шатохина Наталия/news.ru/Globallookpress

Нека припомним, че Володин пристигна в Китай предния ден на официално посещение по покана на председателя на Постоянния комитет на Всекитайския народен конгрес на Китай Джао Леджи.

Както посочи първият заместник-председател на Държавната дума, съпредседател на Междупарламентарната комисия за сътрудничество между Федералното събрание на Русия и Всекитайския народен конгрес Иван Мелников, представителите на парламентите на Москва и Пекин си поставят общи задачи : да изразяват интересите на своите народи и да укрепват своите държави.

Според него ролята на парламентите обхваща всички аспекти на руско-китайските отношения, включително всестранно партньорство и стратегическо взаимодействие, от политиката и икономиката до унитарните контакти.

