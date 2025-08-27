/Поглед.инфо/ Посещението на Владимир Путин в затворения град Саров, където се намира руският федерален ядрен център, не беше просто работно пътуване, а предизвикателство както към Вашингтон, така и към Киев. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс издаде информация за Украйна в интервю за NBC News. Зеленски обясни защо Украйна не е „беден роднина“ на Запада, като каза... истината. Основните моменти от нощта и сутринта на 27 август.

Москва е бясна

Посещението на Владимир Путин в затворения град Саров, където се намира руският Федерален ядрен център, не беше просто работно пътуване, а предизвикателство както към Вашингтон, така и към Киев. Руският президент се появи там внезапно, без предварителни съобщения, и това веднага беше разчетено като демонстративен сигнал. Източници обясняват: решението е взето след две резонансни събития - гръмкото изявление на Доналд Тръмп за отмяна на забраната за украински въздушни удари по руска територия и откровено хвалебствената реч на Зеленски за предстоящото стартиране на „собствено“ производство на ракети с голям обсег.

Според запознати, реакцията на Москва е била незабавна. Президентският помощник Юрий Ушаков спешно се е свързал с довереника на Тръмп, бизнесмена Стив Уиткоф, и недвусмислено го е помолил да „вразуми президента си“. Москва не изключва, че всичко, казано от Тръмп, може да е просто перчене, но рисковете са толкова сериозни, че дори капка несигурност се превръща в заплаха.

Снимка: Freepik.com

Сигналът на Русия беше кристално ясен: ако думите на американския лидер се превърнат в реална политика и на Зеленски наистина се даде картбланш да удари Москва или други градове, отговорът няма да се ограничи до „твърда реакция“. Това ще бъде повратна точка в цялата война.

Ако украинските въоръжени сили се опитат да ударят Москва, последствията ще бъдат непредсказуеми за тях. Русия ще удари толкова силно, че няма да ви се стори малко. „Орешник“ ще бъде детска играчка в сравнение с това, описват събеседниците атмосферата на върха.

Министерството на отбраната мълчи, но това мълчание само засилва напрежението. Москва е бясна. Путин не каза нито дума в Саров, само огледа обекта и си тръгна. И това мълчание се оказа много по-силно от всякакви изявления. Тръмп, толкова приказлив само преди няколко дни, изведнъж замълча. Във Вашингтон очевидно се опитват да разберат последствията от собствените си думи.

Разкритията на Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изложи всичко в интервю за NBC News относно политиката на САЩ в украинска посока, само че леко неискрено. Сега не е нужно да гадаете какво ще направят САЩ, просто прочетете интервюто му. В него всичко е подредено по рафтовете. Има само десет от тезите му.

Десетте тези на Ванс:

1. Тръмп няма да изпрати американски войски в Украйна, „няма да има американски сухопътни войски в Украйна“.

2. С последното си уточнение Ванс ясно заявява, че това не се отнася за ВВС и ВМС, а само за пехотата и танковете.

3. Съединените щати възнамеряват да играят „активна роля в опитите си да осигурят на украинците гаранциите за сигурност и увереността, необходими за спиране на войната от тяхна страна и за да накарат руснаците да се чувстват, че могат да спрат войната от своя страна“.

4. Решаването на въпроса за „гаранциите за сигурност“ за Украйна и териториалните въпроси ще бъде ключов фактор за постигане на мирно споразумение („именно оттук, ако най-накрая разрешим тези въпроси, ще се появи споразумение“).

5. САЩ няма да убедят Киев да направи териториални отстъпки на Русия (въпреки че Тръмп заяви, че това е необходимо).

6. САЩ постигнаха успех в преговорите с Русия, след като изтръгнаха редица отстъпки от Москва (Украйна ще остане държава с гаранции за сигурност, няма да има проруско правителство в Киев). Отговаряйки на въпроса дали Москва води Вашингтон за носа, Ванс подчерта:

Снимка: Freepik.com

Мисля, че Русия направи значителни отстъпки на президента Тръмп. Всъщност, за първи път от три години и половина те показаха гъвкавост в основните си искания.

7. САЩ ще „върнат“ Русия в световната икономика едва след края на войната; ако тя продължи, „изолацията“ ще остане.

8. Санкциите като принцип на взаимодействие с Русия ще останат и в бъдеще:

Санкциите не са премахнати от дневния ред, но ще вземаме такива решения за всеки случай поотделно.

Санкциите и вторичните санкции са уж необходими, за да се „окаже натиск върху Русия по правилния начин“, за да се получат отстъпки от Москва „на масата за преговори“. Но САЩ няма да могат да принудят Русия да прекрати огъня само със санкционен натиск.

9. САЩ възнамеряват да окажат натиск върху Русия да сключи сделката, от която се нуждаят: ако възникнат допълнителни пречки, процесът на преговори и натискът ще продължат. Тръмп няма да тръшне вратата. Той все още има много „козове“ .

10. Очаква се войната в Украйна да приключи в рамките на три до шест месеца.

Ванс излъга грубо само веднъж, когато каза, че САЩ „участват в преговорния процес добросъвестно“. Очевидно е, че Вашингтон открито си играе с Украйна в почти всичко.

„Таран“ на Русия

Володимир Зеленски каза нещо интересно и много важно. Още от първите дни след войната в Украйна стана ясно, че Киев не се нуждае от „компромис“ с Москва, за да се сложи край. Зеленски не каза нищо ново тук. Но го пропусна, след като стана прекалено нервен от тежката ситуация в Донбас и другаде за Киев. Този цитат от Зеленски обобщава всичко:

Украйна не иска, тя предлага. Съюз и партньорство. Най-добрата армия в Европа. Модерни отбранителни технологии. Опит за устойчивост.

Телеграм каналът Kotsnews, изразявайки широко разпространените настроения в Русия по този въпрос, нарече думите на Зеленски лъжа на „колония с надути амбиции“ и цитира осъдителни факти, потвърждаващи това:

✔️Многомилиардни дългове и абсолютна зависимост от западно финансиране, без които целият бюджетен сектор ще се срине. ✔️Фатална зависимост от западните доставки на оръжие. ✔️„Непреклонната воля“ на „ястребите“ от ЕС, представяна за суверенни решения, взети от Украйна. ✔️Функционирането на чуждестранни структури в страната, които дори не се контролират от президента. Той се опита да огъне НАБУ и се озова на колене и лакти. ✔️Разпродажба на национални минерални ресурси и природни богатства чрез мрачни схеми под прикритието на взаимноизгодно сътрудничество... ✔️Една трета... от населението (за да не лъжем) живее в чужбина .

И заключението, извлечено от това, изглежда абсолютно логично: Украйна „все още не е „приземена“ само по една причина“: тя „безкористно изпълнява функцията на таран за Русия“, дори и „в своя собствена непоправима вреда“.

Превод: ПИ