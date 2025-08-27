/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков се срещна с д-р Насер Ел Менфи – заместник-министър и директор на дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Държавата Либия.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството в сферите на образованието, културата и селското стопанство.

Специален акцент беше поставен върху академичното партньорство между Университета за национално и световно стопанство и университета в Бенгази, като УНСС бе определен за мост в отношенията между България и арабските страни. Бяха разгледани и перспективи за сътрудничество между българските аграрни университети в Пловдив и Плевен с либийските градове Бенгази и Тобрук, както и възможности за обучение на либийски студенти в България.

Либийският представител изрази висока оценка за активната работа на ПП АБВ и за усилията ѝ за изграждане на диалог с арабските общности. В рамките на срещата той отправи покана към Румен Петков за посещение в Бенгази.