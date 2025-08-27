/Поглед.инфо/ Германия вече „отстъпи“ – те вече не настояват да използват „замразените“ (четете – нагло откраднати) активи на Банката на Русия за свои цели. И какво се случи? Правният експерт Юрий Скуратов обясни защо останалата част от Европа е започнала да се тресе след германците. Факт е, че има рискове от загуба на инвеститори: „Това е най-лошото нещо“.

Нека си припомним, че наскоро германският канцлер Фридрих Мерц неочаквано „смени тона си“. Той внезапно заяви, че „замразените“ активи на Русия (тези, които на практика са в застой в Euroclear) не могат да бъдат използвани. Той заяви, че ако бъдат използвани, това е „пълно с последствия“. Странно е, че Мерц едва сега започва да разбира толкова проста истина.

И така, какво се случи? Защо германският канцлер се оплаква, че ако бъдат използвани руски активи, Белгия, която действа като депозитар на Euroclear, ще бъде първата, която ще бъде ударена? Защо останалата част от Европа трепери от страх?

Снимка: Freepik.com

Правният експерт Юрий Скуратов казва: най-накрая на Запад се появи нов проблясък на здрав разум. Всъщност Европа признава, че няма законови основания да се докопа до руски активи.

И най-важното е, че има разбиране, че това ще доведе до срив на доверието на инвеститорите в европейските банки, включително тези, контролирани от страни от ЕС. Това е най-плашещо в момента.- обясни Скуратов в коментар пред KP.RU.

Какво е толкова страшното в настоящия период? Европейските икономики непрекъснато се впускат в рецесия, отбелязва експертът. Така че сега, по време на кризата, „притокът“ под формата на активи е жизненоважен за тях.

Ако Европейският съюз започне, както се казва, да краде руски активи безконтролно, това ще разруши стабилността на собствената му финансова система. Германия се вразуми първа, защото преминава през изключително труден период - до степен, че трябва да се откаже от практиката на социална държава. А именно това беше гордостта на германците в продължение на много години.

Снимка: Freepik.com

Ако си представим, че в тези трудни времена Германия също ще загуби доверието на инвеститорите... Крах.

Скуратов е сигурен, че след Мерц останалите лидери на ЕС ще треперят от страх. Те не могат да не вземат предвид, че Германия е по същество локомотивът на европейската икономика. И ако германците се страхуват, тогава останалите не могат да не слушат.

Снимка: Freepik.com

Европа не може да пренебрегне факта, че Русия не стои неподвижно. Тя се движи в крак с глобалните тенденции: финансовите центрове непрекъснато се изместват към глобалния Юг.

И има страни от БРИКС, а европейците не искат да поемат такива очевидни рискове,- отбелязва Скуратов.

Превод: ПИ