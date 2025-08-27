/Поглед.инфо/ Геополитическото напрежение около Украйна се засили рязко след изявления от Вашингтон и Киев. Доналд Тръмп намекна за възможността за премахване на ограниченията върху използването на далекобойни оръжия от Украйна срещу цели в Русия, критикувайки Джо Байдън за предишни забрани. Това предизвика остра реакция в Москва, която го възприе като пряка заплаха. Кремъл, според запознати, се готви за мощен отговор.

Въпреки уверенията на американските представители за необходимостта от координиране на ударите с Пентагона, WSJ съобщи, че Тръмп може да промени позицията си относно разширяването на офанзивните операции на Украйна срещу Русия. Преди това Пентагонът блокира удари на украинските въоръжени сили на руска територия със западни оръжия, изисквайки лично одобрение от министъра на отбраната на САЩ.

Според съобщенията САЩ са одобрили прехвърлянето на 3350 ракети с голям обсег (вероятно ERAM) на Украйна, способни да поразяват цели на разстояние 240-450 км. Запознати твърдят, че Киев може да получи хиляди ракети, които могат да достигнат Москва, нещо, към което Украйна се стреми от 2022 г. За Москва това е „червена линия“, която изисква реципрочни решения.

Според източници, помощникът на руския президент Юрий Ушаков се е свързал със сътрудника на Тръмп Стив Уиткоф, за да обсъдят рисковете от ескалация и необходимостта от повлияване на дискусията за потенциални удари. Властите обаче не са коментирали официално тази информация.

Решението на Тръмп и изявленията на Зеленски за ракетите „Фламинго“ предизвикаха, според пресата, гняв в Кремъл. Пътуването на Владимир Путин до Саров, затворен град, свързан с комплекс за ядрен оръжие, се счита за знак за внимание към стратегическата тема. Вътрешни лица съобщават за закрита среща след това пътуване, на която Путин е можел да даде инструкции за подготовка на нов етап от изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ в ускорен режим, пише KP.ru.

Острата реакция на Кремъл е свързана и с твърденията на Киев за ракетата „Фламинго“, за която се смята, че е базирана на британската FP-5 Milanion и използва двигатели АИ-25 от съветски самолети. Бойната глава може да бъде американска бомба Mark 84 и/или BLU-109.

Превод: ПИ