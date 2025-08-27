/Поглед.инфо/ Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва заяви вчера, че страната му е готова да седне на преговорната маса със САЩ при равни условия, но не приема да бъде третирана като подчинена. Той призова за необходими реформи в многостранните институции за глобално управление, за да се разрешават разногласията в рамките на правилата.

В отговор на 50-процентовото мито, наложено от САЩ върху бразилските стоки, Лула заяви, че страната му ще разглежда споровете чрез преговори, базирани на многостранни правила, търсейки консенсус без да се отказва от своите принципи. Той подчерта, че Бразилия е правова и суверенна държава, която „има своя конституция и закони“, и всички субекти, инвестиращи и работещи в страната, трябва да спазват закона.