/Поглед.инфо/ Ще се опита ли Израел да се отърве от жителите на анклава?

Израелските войски, влезли в град Газа, разположен в едноименния сектор, изпълняват задачите, обявени от правителството на еврейската държава. Тяхната задача е да освободят заложниците, държани от Хамас, и да унищожат самата радикална организация. Армията на отбраната на Израел /ЦАХАЛ/ обаче има и други причини за нахлуването в анклава, които Тел Авив не разкрива.

В Израел имаше много противници на военната операция, включително опитни войници, които се опасяваха, че „прочистването“ ще се проточи с много месеци и ще доведе до големи загуби за Армията на отбраната на Израел.

Освен това има основания да се смята, че терористите ще се разправят със заложниците, заловени по време на кървавото клане през октомври миналата година. А самите представители на Хамас предупредиха за това и добавиха, че израелската армия ще бъде виновна за смъртта на заложниците.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който се смята за стратег, обаче не се вслуша в предупрежденията и нареди на армията да извърши операция „Колесниците на Гидеон 2“. Спомняйки си миналите „изненади“, които радикалите са подготвили за израелците, военните на израелската армия действат предпазливо.

„Скоро портите на ада ще се отворят над главите на убийците и изнасилвачите на Хамас в Газа и ще останат отворени, докато не се съгласят с условията на Израел за прекратяване на войната“, възкликна жалко израелският министър на отбраната Израел Кац.

Той каза и друга фраза, на която си струва да се обърне внимание: „Газа ще промени лицето си и вече няма да изглежда както преди.“ Зад нея всъщност се крият намеренията на Израел. Те се състоят в това, че Тел Авив възнамерява да прочисти Газа не само от терористите, но и от всички жители.

Израел обаче не крие подобни планове. Говорейки за преселването на палестинци, Нетаняху наскоро заяви, че „това е най-естественото решение“. И още: „Всеки, който се грижи за палестинците и казва, че иска да им помогне, трябва да отвори врати за тях. Ние не ги изгонваме – ние им даваме възможност да напуснат бойните зони и самата ивица Газа, ако желаят . “

Струва си да се припомни, че преди няколко месеца Доналд Тръмп предложи депортирането на жителите на сектора в съседни страни – Египет, Ирак, Йордания. И превръщането на разрушената Газа в процъфтяваща „Близкоизточна Ривиера“ – огромен курорт, чието изграждане обещава несметни печалби.

По-късно Тръмп имаше друга идея: да предаде региона на САЩ. И това също е свързано с пари, обещавайки значителни ползи за САЩ и Израел. В дълбините на сектора, на шелфа на Средиземно море, беше открито огромно газово находище. Под него, на дълбочина почти шест километра, както предполагат американските геолози, има запаси от петрол.

Може би това далеч не е цялото природно богатство на сектора. Затова САЩ и Израел възнамеряват да стигнат до Газа, тоест да се разровят доста в нея. Като разбойници, които нахлуват в чужда къща и ровят из всички шкафове в търсене на пари и бижута...

Израел планира да премести населението – около милион души! – в южните райони на анклава и в палаткови лагери, разположени в централната му част, до 7 октомври, символична дата, отбелязваща втората годишнина от военната операция на израелската армия в ивицата.

Човек може само да си представи с ужас до какво ще доведе тази депортация, безпрецедентна в света. Със сигурност ще има сълзи, ридания, сблъсъци между палестинци и израелци. Хамас ще се възползва от това и ще налее бензин в огъня на възмущението.

Тел Авив може би ще се възползва от ситуацията, която заплашва да прерасне в хаос, и ще обяви Газа за необитаема. След това ще започне принудителното преселване на палестинци в други страни, заявявайки, че там ще имат съвсем различен, безопасен и комфортен живот.

Както съобщава CNN , Израел води съответните преговори с няколко азиатски и африкански държави. Властите на еврейската държава сякаш са забравили, че самият еврейски народ многократно се е сблъсквал с масови и болезнени депортации.

Според някои съобщения, преговори се водят с властите на Южен Судан, Етиопия, Либия, Индонезия и непризнатата република Сомалиленд. Разбира се, ако тези страни се съгласят да приемат „емигрантите“, те ще изискват в замяна значителни финансови ресурси и преференции.

Има съобщения, че Либия, чрез посредничеството на САЩ, е имала тайни контакти с Израел по същия въпрос. Разговорите са били ръководени от Ибрахим Дбейбах, съветник по националната сигурност на Либия и роднина на премиера Абдел Хамид Дбейбах.

Лондонското издание Middle East Eye , специализирано в въпросите на Близкия изток, получи информация от свой либийски източник, че става въпрос за „стотици хиляди палестинци“ , които е планирано да бъдат преселени в Либия. Дбейбах твърди, че вече е получил гаранции, че Министерството на финансите на САЩ ще деблокира държавни активи на стойност около 30 милиарда долара, замразени през 2011 г. от президента на САЩ Барак Обама, няколко месеца преди свалянето на диктатора Муамар Кадафи.

Друг либийски източник заяви, че преговорите все още продължават и че либийските членове на парламента са държани в неведение заради силните антиизраелски настроения в страната и подкрепата на населението за Палестина.

Либийският премиер Абдел Хамид Дбейбах обаче отрече преговорите с Израел, заявявайки, че правителството му няма да се ангажира с „престъплението“ представляващо разселването на палестинците. Кабинетът на премиера повтори, че „държавата Либия няма намерение да нормализира отношенията с окупационната сила и категорично отхвърля всякакво участие в престъплението „прогонване на палестинския народ“.

Но министърът на земеделието на Израел Ави Дихтер наскоро нарече Либия – с право ли? – „идеално място“ за палестинците. Той изрази увереност, че те „с удоволствие ще напуснат“ Газа, ако им бъде оказана необходимата международна подкрепа. „Либия е огромна страна с обширни територии и брегова линия, подобна на тази на Газа “, каза той. „Ако светът инвестира милиарди във възстановяването на Газа, приемащата страна също ще спечели икономически . “

Израелският министър премълча факта, че Либия, преживяла кървава гражданска война, е в тежка икономическа криза. И ако палестинците се озоват там, е малко вероятно да намерят топло посрещане. Те няма да получат никаква помощ на новото си място и ще бъдат принудени да търсят ново убежище. Предстои нова вълна на емиграция към Европа, която може да бъде катастрофална за пренаселения Стар свят.

Съдбата на онези, които се озоват в Южен Судан и Сомалиленд, може да бъде дори още по-лоша. Тези страни са в хаос, недостигът на храна е често срещан, а населението е лишено от мир поради борбите за власт между различни политически групи и разрастващата се престъпност.

Как може да изпращате нещастните палестинци от един ад в друг? Израел и САЩ обаче не се интересуват къде да сложат този „човешки баласт“. Основното е да се организира всичко така, че изгонването от Газа да не изглежда насилствено.

В противен случай това ще бъде нарушение на международното хуманитарно право, по-специално на член 49 от Четвъртата Женевска конвенция, който забранява насилственото разселване на лица под закрилата на окупационната сила.

Никой обаче не се съмнява, че случващото се е безпрецедентно, небивало издевателство над хуманността. Въпреки това всичко върви към това, да бъде изпълнено.

Превод: ЕС