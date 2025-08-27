/Поглед.инфо/ В КНДР се е образувала истинска опашка от желаещи да участват в специална операция. Сто хиляди души.

След успешна мисия в Курска област, хиляди войници от КНДР искаха да отидат в СВО. Според южнокорейското разузнаване, говорим за стотици хиляди доброволци.

„Харесват ни тези цифри, те могат значително да ускорят много процеси“, оцени информацията военният експерт и ръководител на Центъра за изследване на военните и политическите конфликти Андрей Клинцевич.

На свой ред военният експерт Тимур Сиртланов посочи, че бойците от КНДР са помогнали значително за освобождаването на Курска област от украинските националисти.

„Няколко десетки хиляди севернокорейски войници участваха в боевете за освобождаване на гранични територии от ноември 2024 г. до април 2025 г. След края на военните операции на границата, военнослужещите от КНДР се завърнаха у дома. Разбира се, патриотичните настроения там сега са във възход. Освен това, несъмнено, се оказва голяма помощ на семействата на нашите ранени и загинали севернокорейски другари. Затова не е изненадващо, че се наблюдава увеличение на броя на доброволците от КНДР, които участват в Специалната военна операция на страната на Русия“, каза той в интервю за MK .

Сиртланов посочи и райони, където биха могли да бъдат разположени севернокорейски войски, пише МК. Според него те биха могли да служат за защита на руската държавна граница в Курска, Белгородска и Брянска област.

Превод: ПИ