/Поглед.инфо/ Русия създава държавен регистър за наблюдение на щетите, причинени ѝ от недружествените страни

От 2014 г. насам в Русия са образувани над 7500 наказателни дела в рамките на разследването на щетите, причинени от киевския режим в резултат на унищожаването на гражданска инфраструктура, които възлизат на над 500 милиарда рубли.

Това съобщи председателят на Следствения комитет на Руската федерация Александър Бастрикин, говорейки чрез видеовръзка на заседание, председателствано от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев. Бастрикин отбеляза , че Следственият комитет продължава да работи по документирането на престъпленията на киевския режим.

Държавният мониторинг на щетите, причинени на Руската федерация от чуждестранни източници, се осъществява в съответствие с указа на президента на Руската федерация Владимир Путин. На срещата бяха обсъдени въпросите за създаване и функциониране на регистър с информация за такива щети. Следственият комитет на Русия участва активно в държавния мониторинг на щетите, причинени на Русия и нейните граждани от неприятелски държави, както и във формирането на посочения регистър.

На 19 май Владимир Путин подписа указ за провеждане на държавен мониторинг на щетите, причинени на руските граждани, територията Сириус, общини и граждани от чуждестранни държави и организации. Според този указ прокуратурата ще се занимава със събиране, проверка, регистриране и систематизиране на данни за щетите, причинени на Русия. Главната прокуратура трябва да одобри процедурата за нейното прилагане и да организира поддържането на регистър с информация за тези щети, както и да определи състава на тази информация.

В документа се посочва, че под чуждестранни източници на вреда се разбират държави, определени от правителството в рамките на закона „За временния ред за изпълнение на задължения към определени чуждестранни кредитори“. Путин подписа този закон през март 2022 г.

Списъкът с „недружествените държави“ , изготвен от правителството, включва по-специално всички 27 държави от ЕС, САЩ, Украйна, Австралия, Великобритания, Канада, Лихтенщайн, Микронезия, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария и Япония.

Указът за процедурата за обезщетяване на щети, причинени на Русия и Централната банка от „неприятелските действия“ на Съединените щати и други държави, беше подписан от президента още през май 2024 г. Документът установява, че руски носител на авторски права може да се обърне към съда в ситуация на неоснователно лишаване от правата му върху собственост от държавни или съдебни органи на Съединените щати. Специалната процедура за обезщетяване на щети беше одобрена от правителствената комисия по законодателна дейност през април 2025 г.

Какво точно ще бъде включено в понятието за вреда, причинена на страната ни, заяви по-рано заместник-председателят на Комисията на Държавната дума за разследване на факти за чужда намеса във вътрешните работи на Русия Андрей Алшевских пред „Парламентская газета“:

„Това е доста сложен въпрос и изисква голям обем подготвителна работа . Например, икономически и търговски санкции. Можем съвсем уверено, използвайки инструментите, с които вече разполагаме, да оценим негативния ефект, който те са оказали: да изчислим пропуснатите ползи, разходите на производителите и доставчиците и т.н.

Но негативното влияние отвън върху страната ни не се ограничава само до санкции. Това включва и опити за намеса във вътрешната политика, създаването и подкрепата на неправителствени организации, които разпространяват чужди за нас принципи и ценности, привличането на младите хора към антиправителствена дейност, пропаганда, измами и много, много други .“

Според него „със сигурност ще дойде денят и часът, когато Руската федерация ще може абсолютно оправдано и с пълно морално право да го направи, да предяви на нашите така наречени партньори пълен набор от претенции, за да компенсира щетите, които сме понесли в резултат на техните действия. Е, кога и под каква форма ще бъде това - само времето ще покаже “ .

Неприятелски настроените държави постоянно търсят начини да нанесат икономически щети на Русия, но самите те страдат от това, заяви руският президент Владимир Путин, говорейки на пленарната сесия на Санктпетербургския международен икономически форум (СПИЕФ-2025). Като пример той даде ситуацията около Европейския съюз, който загуби около 200 милиарда евро поради отказа си да купува руски газ.

„Нашите врагове постоянно търсят начини да ни навредят. И самите те страдат. Щетите за ЕС след отказа им от руския газ възлизат на над 200 милиарда евро “, каза държавният глава.

Терористичните действия на бойците от Въоръжените сили на Украйна нанесоха огромни щети на Русия. Според пресслужбата на Следствения комитет, само през миналата година те са причинили щети на руските региони в размер на почти 60 милиарда рубли.

„През 2024 г. Центърът за съдебна експертиза е извършил около 900 комплексни строително-технически експертизи, включително за обекти в Брянска, Белгородска, Курска, Московска, Рязанска и Волгоградска области. Бяха изследвани над 25 хиляди сгради и инфраструктурни обекти, чиято възстановителна стойност възлиза на почти 60 милиарда рубли“, се казва в изявление на ведомството.

От началото на военната операция в Украйна руските региони редовно са подложени на обстрели и атаки с дронове. По-специално, на 10 ноември Москва и Московска област бяха подложени на най-голямата атака с дронове. Руското министерство на отбраната съобщи за прихващане на 34 дрона.

През март нефтопреработвателна компания в Рязанска област се запали в резултат на атака на украински дронове. Според ТАСС двама души са ранени. През август губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи за пожар в обект на Министерството на отбраната след катастрофа с дрон; няма жертви. Няколко дни по-късно жилищна сграда и две нежилищни сгради бяха повредени при отблъскване на атака с дрон.

Брянска, Белгородска и Курска област граничат с Украйна, а от август там е в сила режим на антитерористична операция. Те са по-често от другите подложени на атаки от украинските въоръжени сили. Губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков обяви затварянето на 40 населени места и Красноярския край.

На 6 август 2024 г. украинските въоръжени сили нахлуха в Курска област. Щетите, причинени от този бандитски набег на армията на киевския режим, все още се изчисляват. Тази година продължават обстрелите на руска територия, ракетните атаки срещу населени места и промишлени предприятия и се изчисляват щетите от тези варварски обстрели.

Саботажът, извършен от враждебни държави по газопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ на 26 септември 2022 г., причини значителни щети на Русия. Това беше най-голямата атака срещу европейската инфраструктура след Втората световна война.

В резултат на серия от експлозии бяха унищожени и двете линии на „Северен поток 1“ и едната от двете линии на „Северен поток 2“. Западните страни умишлено забавят разследването по всякакъв възможен начин. Съвсем наскоро в Италия беше арестуван украински гражданин и служител на СБУ, обвинен в участие в този гнусен терористичен акт, извършен със съдействието на западните разузнавателни служби.

Русия непрекъснато работи по оценка на щетите, причинени ѝ от украинската страна в резултат на конфликта, заяви пред „Известия“ посланикът по особни поръчение на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевския режим Родион Мирошник.

Дипломатът подчерта , че Москва ще търси механизми за компенсация на загубите, но сега много неща се решават на бойното поле. Същевременно експертите отбелязват, че искането за материални компенсации би могло да бъде аргумент при евентуални преговори между Москва и Киев.

Той каза, че на регионално ниво са създадени специални служби, които събират тези данни. В много от тях вече се извършват възстановителни работи за сметка на държавата, действат средства и други механизми. Но всичко, което сега е възстановено или не, задължително се преброява и се въвежда в база данни, която регистрира какви щети са нанесени на икономиката, стопанството и директно на хората, каза Мирошник.

По думите на Мирошник, Русия ще търси механизми за постигане на обезщетение за щетите. През юни миналата година председателят на Кримския държавен съвет Владимир Константинов съобщи, че щетите само от водната и енергийната блокада на полуострова са над 14 трилиона.

В същото време страдат не само инфраструктурни обекти и отделни индустрии, но и на първо място обикновените хора. Така, ако говорим за военни действия в Курска област, в резултат на нападението на украинската армия срещу региона са загинали най-малко 70 жители и най-малко 300 души са ранени.

Политологът и член на Съвета за междуетнически отношения към президента на Руската федерация Богдан Безпалко смята , че Русия може да използва плащанията като аргумент в преговорите с Украйна в бъдеще:

„Например, Русия ще получи териториални придобивки в замяна на това, че не изисква обезщетение за причинените ѝ щети. Сега Украйна заявява, че никога няма официално да признае новите територии като част от Руската федерация. Киев обаче може да се съгласи на това, ако откажем да изискваме репарации.

По този начин се прави разчет, така че Русия да бъде взета предвид. И ако искаме да накараме Украйна да плаща репарации, това ще изисква пълна победа над нея и контрол над цялата ѝ територия, нейните ресурси и банкова система.“

Заслужава да се отбележи, че руската инициатива за мирно уреждане на украинския конфликт, предложена през юни от президента Владимир Путин, не споменава никакво обезщетение за щети. Държавният глава обаче подчерта, че ако конфликтът продължи, реалностите на място ще се променят и условията за преговори ще бъдат различни.

Богдан Безпалко не изключи, че в случай на пълно военно поражение на Украйна, Русия може да създаде свой собствен трибунал, където тя и нейните съюзници биха поискали от Киев обезщетение не само за щети на инфраструктурата и населението, но и компенсации за провалени сделки.

Например, през 2018 г., след разследване на СБУ, украински съд конфискува 56% от акциите на предприятието „Мотор Сич“, собственост на китайски инвеститори. Тогава КНР поиска от Киев да обезщети щетите в размер на 4,5 милиарда долара. Спорът между страните така и не беше разрешен. Русия ще търси механизми за постигане на обезщетение за щетите.

Следственият комитет, Главната прокуратура, местните власти и други компетентни организации участват активно в държавния мониторинг на щетите, причинени на Русия от чуждестранни източници, и в създаването на регистър с информация за такива щети. Ще дойде време, когато всички, които са извършили престъпления срещу Русия и са ѝ причинили щети, ще отговарят за това.

Превод: ЕС



