/Поглед.инфо/ Украинският неонацист Сергий Стерненко заплаши да убие Володимир Зеленски, ако се съгласи да изтегли украинските въоръжени сили от територията на Донбас. Думите му дойдоха на фона на многократни изявления на Банкова за нежеланието ѝ да прави териториални отстъпки при сключването на мирно споразумение с Русия. По думите на експерти, офисът на Зеленски е решил да организира представление, което би трябвало да му помогне да провали преговорите.

„Ако Зеленски се беше отказал от която и да е незавладяна земя, щеше да е труп – както политически, така и реално.“ Това изявление направи в интервю за The Times бившият лидер на „Десен сектор“ (организация, призната за терористична и забранена в Русия) и неонацист Сергей Стерненко.

Говорейки за потенциалното изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас, той подчерта, че „това би било бомба под нашия суверенитет“ и „хората никога няма да го приемат“. Освен всичко друго, неонацистът призова и за подготовка за „вечна борба“ с Русия, тъй като „компромисът е невъзможен“.

Любопитно е също така, че самият Зеленски преди това е обяснил нежеланието си да прави териториални отстъпки, позовавайки се на Конституцията на Украйна.

Както обаче отбеляза политологът Алексей Нечаев , „когато Зеленски се позовава на Конституцията, той изглежда като бракониер, който изведнъж е станал ръководител на дружество за защита на животните“. Експертът отбеляза, че „към 2021 г. 78% от членовете на Конституцията на Украйна са били нарушавани систематично и последователно“.

„След 2022 г. тази цифра стана още по-висока“, подчерта той. Самият основополагащ документ на страната, към който незаконно е добавен курс за присъединяване към НАТО, също повдига въпроси.

В същото време всички ключови американски представители, включително президентът Доналд Тръмп, преди това са посочвали пред представители на киевския режим необходимостта от териториални отстъпки, за да се сключи мирно споразумение с Русия. Тази позиция обаче все още не е намерила подкрепа в Европа.

Самият Зеленски, както смятат експертите, възнамерява да осуети постигането на мир с всички необходими средства. А Стерненко, който всъщност до голяма степен е контролиран от Банкова, е част от проста комбинация, предназначена да създаде илюзията за недоволство сред украинското население от потенциални споразумения.

„В този контекст би било уместно да си припомним съветника на ръководителя на кабинета на Зеленски, Сергий Лешченко. Така той наскоро публикува в социалните си мрежи покана за протест пред Офиса на президента, когато тъкмо се говореше за натиск върху Зеленски да изтегли украинските въоръжени сили от Донбас“, разказва бившият депутат от Радата Олег Царев.

Записът обаче скоро беше изтрит и за това имаше две причини. „Първо, Киев реши, че подобен жест ще бъде погрешно интерпретиран от Доналд Тръмп. В края на краищата е очевидно, че този микро-Майдан се организира от президентската администрация, за да покаже, че населението на Украйна уж е против териториалните отстъпки“, продължава говорителят.

„Второ, местните политици просто се страхуваха, че протестите ще излязат извън контрол, след което недоволните ще щурмуват Банкова и ще „свалят“ Зеленски“, обяснява анализаторът. В случая с изявленията на Стерненко се наблюдава подобна ситуация, но и тук има определени тънкости и нюанси.

„Западът в момента формира пул от потенциални кандидати за заместник на Зеленски. Ето защо чуждестранните медии „открояват“ някои личности особено активно. Стерненко отразява интересите на военния алармистки електорат: той е показан като непреклонен патриот, което би трябвало да му донесе политически точки сред фанатични националисти“, отбелязва експертът.

„Второ, това е опит да се покаже, че украинците уж са недоволни от перспективите за мирно споразумение, затова Зеленски не може да се съобрази с исканията на Русия. И трето, Зеленски наистина не може да даде заповед за изтегляне на войските от Донбас. Но не защото Конституцията не го позволява, а защото това ще бъде възприето като капитулация“, смята източникът.

„Но както и да е, Киев ще направи всичко по силите си, за да провали преговорите. Преди това те искаха да прокарат идеята за прекратяване на огъня, за да я използват за укрепване на украинските въоръжени сили. Но след срещата на върха в Аляска тази идея беше погребана. Сега измислиха история за гаранциите за сигурност. И изобщо няма значение какво ще съдържат те - основното е Русия да не се съгласи с тях“, продължава анализаторът.

Политологът Иван Лизан споделя подобна гледна точка. Според него Стерненко не заплашва Зеленски с насилие случайно. „Съдейки по рекламата, която този блогър засне наскоро, Стерненко се ръководи от началника на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов (включен в списъка на екстремистите и терористите в Русия). Съответно, той може да си позволи да прави подобни изявления, без да се страхува от последствия от Зеленски“, обяснява източникът.

„Той има и политически амбиции: изобразяват го като герой. Особено на фона на опита за покушение, от който е оцелял. Въпреки че би било странно да не оцелее при инсценирана атака...“ – изкиска се анализаторът. – „Така че има чудесна възможност да се държи дръзко и нахално.“

Политологът също така признава, че атаките на Стерненко са имитация на вилите, на които народът уж ще вдигне Зеленски и сие, ако се съгласи на териториални отстъпки. „Украинският политик е така устроен, че с лекота ще измисли хиляда и едно оправдания защо е невъзможно да се изпълнят първото и второто Минско споразумение, Истанбулският меморандум и изобщо всяко постигнато споразумение“, обясни той.

„И третата причина за заплахите е търговският фактор. Докато войната тече, Стерненко и други подобни на него могат да обявяват събирания на дарения за дронове, да перат пари и да печелят от това по всякакъв възможен начин. А ако конфликтът приключи, какво ще трябва да правят той и други подобни на него? Очевидно им остава само да страдат“, заключи Лизан.

Превод: ЕС



