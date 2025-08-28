/Поглед.инфо/ Германската икономика е в непрекъснат низходящ тренд

В средата на август приключиха първите 100 дни от мандата на Фридрих Мерц като ръководител на германското правителство. Но канцлерът едва ли е имал причина да празнува този мъничък юбилей. Резултатите от трите и повече месеца на поста му са разочароващи, икономиката на ФРГ продължава да пада с още по-бързи темпове. Вместо очакваната стабилизация и дори малък ръст, икономическите показатели отново преминаха в отрицателна посока.

На този фон партията на Мерц, ХДС, губи популярност, постоянно балансирайки на ръба на първо/второ място, губейки трайно преднината си пред опозиционната партия AfD (Алтернатива за Германия) в социологическите проучвания.

Що се отнася до рейтингите на самия канцлер, той отдавна е счупил всички антирекорди, принуждавайки германските избиратели да погледнат по различен начин дори на времената на неуспешното управление на Олаф Шолц.

Последните социологически проучвания показват, че почти две трети (59%) от германските граждани са недоволни от работата на канцлера на поверения му пост, месец по-рано тази цифра е била едва 36%.

Защо е така? Може би най-добрият отговор на този въпрос е формулиран от генералния секретар на ХДС Карстен Линеман, който заявява, че „страната е стигнала до задънена улица, защото социалната държава, която ФРГ е имала в продължение на много години (дори десетилетия), е станала непосилна за нея“.

В интервю за „Нойе Оснабрюкер Цайтунг“ Линеман обяви мащабна реформа на системата за държавни помощи, заявявайки значително намаляване на списъка с лица, които ще имат право да получават жилищни помощи (Bürgergeld) .

„Ако някой многократно отказва подходяща работа, държавата трябва да приеме, че той не е в нужда. Съответно, той не трябва да получава повече помощ. Никой не е длъжен да работи, но ако човек може да работи и получава социални помощи, не може да очаква, че тези, които работят всеки ден, ще плащат за това“, подчерта партийният функционер, според когото около 200 000 получатели на помощи нямат пречки за заетост, но въпреки това не работят.

Оставяйки настрана дискусиите за справедливостта или несправедливостта на този подход, бих искал да отбележа, че не толкова отдавна – преди около три години – ръководството на ФРГ не се тревожеше за очевидния дисбаланс в социалната сфера, тъй като имаше повече от достатъчно пари за всичко.

Днес от всички се иска – и от богатите, и от бедните (министърът на финансите Ларс Клингбайл не изключи повишаване на данъците за богатите, заявявайки, че хората с високи доходи и капитал „трябва да поемат своята част, за да направят обществото по-справедливо“) – да стегнат коланите и да се подготвят за още по-лоши времена от сегашните.

Както отбелязва Юп Зенцен, икономически експерт в Германската търговско-промишлена камара, германската икономика преживява непрекъсната низходяща тенденция и предвид слабия поток от поръчки, няма основание да се надяваме, че индустрията ще излезе от продължителната рецесия в близко бъдеще.

„Индустриалното производство в Германия отново спадна – и то доста рязко “, отбелязва BILD. „Според Федералната статистическа служба производството в производствения сектор е спаднало с 1,9% през юни в сравнение с май. Това е най-ниската стойност от май 2020 г., когато индустрията беше силно засегната от пандемията.“

Според ръководителя на германското министерство на икономиката Катерина Райхе, в много отношения случващото се е реакция на тарифната политика на САЩ спрямо страните от ЕС. Бих искала да отбележа, че това е политика, която може да се определи единствено като задушаваща.

„Кризата засегна не само производителите на автомобили. Във фармацевтичната индустрия производството през юни спадна с 11%, в машиностроенето с 5,3%, а в хранително-вкусовата промишленост с 6,3%. Единствената област, в която е отчетен ръст, е производството на енергия (+3,1%)“, - отбеляза фрау министерин.

Друг сектор от германската индустрия, който е изложен на риск от колапс в много близко бъдеще, може да бъде въздушният транспорт. По информация от Der Tagesspiegel , според главния изпълнителен директор на Condor Петер Гербер, намаляването на броя на вътрешните полети в Германия може да доведе до по-големи вреди за околната среда, тъй като много пътници не се прехвърлят на влаковете, а избират да пътуват с кола, което се отразява негативно на количеството вредни емисии в околната среда.

„Средно един автомобил изразходва около седем литра гориво на 100 километра, докато един съвременен самолет изразходва по-малко от три литра на пътник. Това води до по-лош баланс на емисиите на CO₂, тоест до по-голямо натоварване на околната среда“,обясниръководителятнаавиокомпанията.

Какво общо има политиката на сегашното германско правителство с това, ще попитате? И въпреки факта, че по негова инициатива (до голяма степен принудена и породена от търсене на пари, където е възможно) данъкът върху авиацията беше значително увеличен, което не пропусна да се отрази негативно върху цената на транспорта.

„Ако намалите данъка, хората ще летят повече и приходите от таксата ще се увеличат. Вместо това съществува риск авиоиндустрията да бъде забавена“, заключи Гербер.

Но може би най-голямото разочарование за самия Мерц и в светлината на неговата политика беше скорошният значителен спад на акциите на германските отбранителни компании, който се случи на фона на някои споразумения, постигнати между лидерите на Русия и САЩ по време на срещата на върха в Аляска.

Акциите на Rheinmetall паднаха от 1 948 на 1 540 евро, на Renk от 86 на 57 евро, на Hensoldt от 109 на 80 евро и така нататък.

Според експерта на фондовия пазар Клиф Мишел, ценните книжа на флагманите на германския военно-промишлен комплекс са очевидно надценени. И това се дължи на стагнация или сериозен спад в други индустрии. А тук поне има известен растеж, до голяма степен благодарение на военните поръчки за Украйна или в рамките на европейския курс за превъоръжаване ReArm Europe.

„Компаниите имат достатъчно поръчки, няма съмнение в това. Но оценките са просто твърде високи. Американските гиганти не са преживели такъв бърз растеж като германските компании и затова се оценяват по-евтино“, подчерта Мишел.

Оказва се, че след като е заложил на война и по този начин е решил да извади германската икономика от стръмното спускане, в което тя е изпаднала именно в резултат на общоевропейския курс на конфронтация с Русия и прекъсването на всички икономически връзки с нас, преди всичко в енергийния сектор, Мерц е сгрешил и сега е принуден да се бори за продължаването на конфликта в Украйна, на който икономическото благополучие на Германия се е превърнало в заложник.

Това е не просто цинично, а изключително опасно и безотговорно. Мерц обаче никога не е бил отговорен и рационално мислещ политик.

Неслучайно една от лидерите на „Алтернативата“, която е по петите на ХДС, Алис Вайдел, характеризирайки резултатите от Аляска за Европа, заяви, че срещата на върха в Анкъридж, която се превърна във важна стъпка към деескалация и показа как работи реалната политика, едновременно с това разкри факта, че настоящият канцлер на Германия е отвел страната си в „политическата кулуарна зона“, посочвайки мястото на някогашните велики европейски сили, чиито мнения по толкова важни въпроси, определящи съдбата на Европа, просто са били пренебрегнати.

Всъщност това дори не е обобщение на първите 100 дни от управлението на Мерц. Това е истинска епитафия за настоящата германска политика, която неминуемо ще доведе Германия до пълен колапс.

Превод: ЕС



