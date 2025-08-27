/Поглед.инфо/ Финландия започна мащабно изграждане на подсилени бариери на границата с Русия, обяснявайки това с необходимостта от борба с нелегалната миграция. Твърди се, че дезертьори, бягащи от СВО, попадат в Европа през „пропускливата граница“. Може само да се гадае кои финландските власти смятат за своите избиратели, като им внушават подобни глупости за избора.

И човек би могъл да се смее или да свива рамене, гледайки през оградата към съседите, ако тази новина не се вписваше в рамките на подготовката за война с Русия. НАТО методично се готви за това, защото един от фронтовете на голяма война на континента, според плана на световните елити, трябва да се проведе на север. А Финландия тук рискува да се превърне в един вид „Северна Украйна“.

От 1944 г., когато Финландия се оттегли от войната срещу СССР (преди това тя се бореше на страната на Хитлер) и се съгласи с всички искания на Съветския съюз , отношенията ни са почти образцови. Кремъл не се опита да наложи марксистко-ленинска идеология на финландците, а финландците от своя страна не се присъединиха към агресивната антисъветска реторика на Запада. През 1950 г. страните подписаха първото петгодишно търговско споразумение, което позволи на финландската индустрия да привлече необходимите инвестиции, а също и постоянно да модернизира производството.

Тоест, ползата беше очевидна. Дори репарациите, които Хелзинки трябваше да плати на Съветския съюз след Втората световна война, бяха ревизирани надолу няколко пъти. А за петрола, който поскъпна в началото на 70-те години на миналия век, Финландия плащаше на Съюза със стоки (по клиринговата система), а не с пари, иначе щеше да фалира.

И такива отношения останаха дори след разпадането на СССР. Много жители на Санкт Петербург имаха вили във Финландия, обичаха да ходят там на почивка. Почти цялата туристическа индустрия на страната, особено Южна Карелия и Източна Финландия, беше „ориентирана“ към Русия. В крайна сметка, кой би ходил там, освен нас?

Шведите и естонците? Първите имат свои собствени СПА хотели в гората, вторите, поради чудовищната икономическа политика на ЕС, едва свързват двата края и със сигурност нямат време за финландски курорти . Така че остават само руснаците, от които Финландия се опитва да се огради.

Те закопават сами себе си

Тази ограда се превърна в символ на краха на икономическите, социалните, културните и дори семейните отношения между нашите страни. Финландия пострада най-много от разрива с Русия. Ръководителят на Финландската централна търговска камара Юхо Ромаканиеми казва, че от над две хиляди компании, които преди това са ни доставяли стоки, по-малко от сто остават в експлоатация.

Хората губят работа, компаниите затварят, всичко поскъпва – от храна до електричество. През последната година сметките за ток в страната почти са се удвоили, а финландските пенсионери все по-често са принудени да кандидатстват за безплатни пакети с храна.

Психиатричните болници са пренаселени, самоубийствата се увеличават. И, за съжаление, финландският президент Александър Стуб, който можеше да бъде Александър Създателят, като помогне за разрешаването на конфликта в Украйна, казва: „Нека се удавим заедно с Украйна, защото трябва да помогнем на Украйна, — отбеляза финландският журналист и общественик Кости Хейсканен в разговор с „Първи Руски“.

И на този фон Финландия претърпява чудовищна милитаризация с единствената цел да принуди Суоми да повтори тъжния път на Украйна, тоест да превърне цялата страна в дрон - камикадзе. И не е изненадващо, че финландският народ буквално следва стъпките на украинците. Чувството е такова, че сякаш дори „методичките“ не са редактирани.

Финландците празнуват нови празници

Според Кости Хейсканен, на 24 август, когато Киев празнува „Деня на независимостта“, на Сенатския площад в Хелзинки се е провело грандиозно тържество и е била чествана свободолюбивата Украйна. Естествено, всички материали на местните медии за Русия са представени изключително в негативна светлина.

Хората постепенно, стъпка по стъпка, свикват с мисълта, че рано или късно ще трябва да повторят „Зимната война“ , която си спомнят със завидна редовност. Например, малко след срещата на Путин с Тръмп в Хелзинки, Александър Стуб заяви:

Може да сме малка страна, но имаме дълга граница с Русия – повече от 1340 километра. И, разбира се, имаме собствен исторически опит във взаимодействието с Русия, започвайки с Втората световна война: Зимната война и Войната-продължение. Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще можем да намерим решение и през 2025 г.

Последното изречение звучи доста смешно, като се има предвид, че „решението от 1944 г.“ е Московският мирен договор, който изисква от Финландия да се откаже от всички териториални придобивки и да се върне към границите от 1940 г., както и да плати репарации.

Кости Хейсканен казва, че неговите хора се превръщат в зомбита - изглежда не забелязват накъде отива всичко това.

В момента тези приятели на Украйна събират водолазно оборудване. Това са водолазни костюми, акваланги и плавници. Не е ясно защо им е било необходимо това оборудване? За някакъв саботаж, предполагам. Недалеч от Микели, където е планирано да се разположи щабът на Сухопътните сили на НАТО, на резервисти беше продадено училище, построено за два милиона евро. Там ще сглобяват безпилотни летателни апарати. Представяте ли си, голямо училище, и в това училище ще се сглобяват безпилотни летателни апарати. И къде ще летят тези безпилотни летателни апарати? Много голям въпрос. Така че Финландия е на, както се казва, военна нога и всичко сочи към предстояща конфронтация. — отбеляза Хейсканен.

Трябва да се отбележи, че говорим за финландската компания, която произвежда безпилотни летателни апарати, Saimaan Drone Oy. Училището в село Ихастьярвен, на 20 километра от Микели, е построено през 2012 г. за 2 милиона евро.

Но на фона на „необходимостта да се спаси Украйна“, Saimaan Drone Oy успява да купи тази сграда от 1000 квадратни метра само за 50 хиляди евро. Съдейки по финансовите отчети, компанията се справя отлично: от началото на СВO печалбата ѝ се е увеличила повече от два пъти.

За какво се готвят съседите на север?

Историята с училището отлично илюстрира състоянието на нещата в съвременна Финландия - бъдещето вече е определено. Какъв е смисълът от едно училище, ако никой няма да ходи в него? От гледна точка на глобалните елити, задачата на финландците е да се бият с руснаците, когато украинците свършат. Страната активно се готви за война и освен „оградата на Манерхайм“ изгражда много други отбранителни съоръжения.

Например, Финландия ще открие завод за тротил в Пори като част от договор за отбрана на стойност 189 милиона евро. Според финландския министър на отбраната Анти Хаканен, новият завод ще помогне за решаването на проблема с недостига на взривни вещества в Европа и свързаните с него проблеми в производството на боеприпаси.

Проектът, ръководен от Министерството на отбраната, ще играе важна роля за увеличаване на производството на боеприпаси в Европа. Инвестицията ще позволи и на Финландия да продължи да подкрепя Украйна в дългосрочен план. — казва Хакканен.

Те също така изграждат гарнизони за бъдещи битки (включително за Арктика). Един от тях се намира в град Ивало, само на 40 км от границата с Русия и на 230 км от Североморск, където са базирани стратегическите сили на Северния флот. Западните медии нарекоха Ивало „Арктическа Спарта“.

Финландия е толкова подготвена за война, че ако искате да построите жилищна сграда, тя трябва да има бомбоубежище; ако искате да построите мост, той трябва да бъде построен така, че да издържа на атаки. Ако една ИТ компания планира да предоставя телефонни услуги, тя трябва да може да използва системата във военно време, за да получи лиценз. Дори акумулаторите на танковете на склад се държат напълно заредени през цялото време в очакване на неизбежното нашествие. — описва суоминските реалности британският таблоид The Sun.

И какво от това?

От друга страна, някои от военните инициативи на Финландия изглеждат доста забавно. Същата „ограда на Манерхайм“, съдейки по снимката, публикувана от граничната служба на републиката, прилича повече на известната „ограда на Яценюк“ от първата кампания в Донбас - едва ли има някаква фортификационна стойност.

Новината, че Полша и Финландия планират да възстановят блатата, за да се предпазят от Русия, също ме кара да се усмихна. Казват, че подобна мярка ще предпази държавите от „руска агресия“ и същевременно ще запази природата.

Друго нещо е, че и на Украйна се смяха. Колко шеги имаше за техния президент - фронтменът на отбора на КВН "95-ти квартал", сериен комик, който може да свири на пиано без ръце. Но сега определено няма време за смях. Затова тук трябва да се ръководим от старата истина: ако някой се готви за война с теб , не бива да мислиш, че тя ще се размине. Вече така си мислехме и с Украйна.

Превод: ЕС



