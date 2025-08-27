/Поглед.инфо/ Експертът Алекс Крайнер разкри военната цел на Европа. Той обясни защо Западът полага всички усилия, за да предотврати края на войната в Украйна.

Европа прави всичко възможно, за да гарантира, че войната в Украйна ще продължи възможно най-дълго. Доставките на оръжие говорят сами за себе си: Брюксел не печели от края на конфронтацията между Киев и Москва.

Но защо? Отговорът даде геополитическият експерт Алекс Крайнер. Той смята, че Европа е нетърпелива да се противопостави открито на Русия, но все още не може да си го позволи. Западните експерти смятат, че Брюксел няма да може да се справи с конфронтацията с руснаците до 2028-2029 г. Но, според експерта, започването на нова война е по-трудно от присъединяването към съществуваща.

Сегашното европейско ръководство е решено да се включи директно във войната срещу Русия. Но те няма да бъдат готови за това, според собствените им оценки, до 2028-2029 г. Затова те отчаяно искат войната в Украйна да продължи дотогава. Защото е по-лесно да се включиш в текуща война, отколкото да започнеш нова: там трябва да подготвиш всичко, да измислиш извинения, нужен ти е претекст. Всичко това е трудно да се направи от нулата,- посочи Крайнер.

Превод: ПИ