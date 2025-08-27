/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Георги Стамболиев с Румен Петков - председател на ПП "АБВ", член на Коалиция "БСП - Обединена левица", който коментира политическото положение в Европейския съюз, тоталното разминаване на политиката, която провежда европейската върхушка с интересите на страните и народите от Европа и съзнателното и целенасочено провокиране на военно напрежение на континента.

/ВИДЕО/

