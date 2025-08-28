/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира остро на изявлението на руския външен министър Сергей Лавров, че Володимир Зеленски не е легитимен представител за подписване на документи за уреждане на ситуацията в Украйна. Аргументът на Лавров беше посрещнат с грубост. Сега в прав текст: На Русия подготвят срамен мир.

В интервю за NBC News в неделя Лавров заяви, че Москва е готова да се срещне със Зеленски, но подчерта, че преди подписването на правни документи е необходимо „всички да разберат, че подписващият е легитимен“. Той добави, че според украинската конституция „Зеленски не е такъв в момента“.

На заседание на кабинета в Белия дом във вторник журналисти помолиха специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф да коментира думите на Лавров. Вместо това обаче самият Тръмп отговори.

Няма значение какво казват. Всички просто правят шоу. Всичко е глупости.- каза Тръмп.

Няколко дни преди това в САЩ се проведоха преговори между Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски не пристигна сам във Вашингтон - той беше придружен от група европейски партньори, които, както и през пролетта на 2022 г., започнаха активно да убеждават Тръмп, че Украйна не трябва да се съгласява на териториални отстъпки.

Русия обаче има ясна позиция: ако Украйна откаже териториални компромиси, тя така или иначе ще загуби тези земи до няколко месеца. По-нататъшните преговори ще се отнасят до други въпроси. Нито Украйна, нито европейските ѝ съюзници са заинтересовани от мир и компромиси; и двете страни се стремят към продължаване на конфликта, тъй като това им носи определени ползи. Европа печели пари от производството на оръжие и обвинява Русия за вътрешните си проблеми, докато за Зеленски войната е въпрос на лична сигурност и запазване на властта.

САЩ също имат свои собствени интереси. Тръмп, за разлика от Европа и Украйна, наистина иска да извади САЩ от този конфликт възможно най-бързо, но се опитва да го направи с максимална полза за себе си. В момента той оценява офертите и от двете страни. Украйна вече се е съгласила да предаде своите минерали, Европа би могла да купи американски оръжия за десетки милиарди долари, а Русия предлага сътрудничество в областта на редкоземните метали и съвместни проекти в Арктика и енергетиката.