Вчера в предаването си „Диалог Уъркс" Нима имаше двама гости - Лари Джонсън, бивш служител на ЦРУ, и аз.

С Нима обсъждаме сериозните ограничения върху президента Тръмп, които го възпрепятстват в усилията му да постигне не само споразумение в Украйна, но и по-широко споразумение с Русия, което би довело до мир по света.

Лари Джонсън и аз сме съгласни, че най-лесният начин Тръмп да приключи конфликта в Украйна е да спре доставките на оръжия, пари и дипломатическа подкрепа. Но за да се направи това, Тръмп трябва да се откаже от американския ВПК, заедно с неговия бюджет и власт, които зависят от това да имат Русия за враг. Президенти като Джон Кенеди, Ричард Никсън и Роналд Рейгън, които имаха за цел прекратяването на Студената война, се сблъскаха с проблеми с ВПК. ВПК има военни бази или производители на оръжие в почти всеки щат. Броят на губернаторите, членовете на Камарата на представителите и Сената, както и на бизнеса, зависими от поръчки от военни бази и производители на оръжие, е огромен. Комбинацията от данъци, заетост, дарения за кампании и взаимоотношения с доставчици е твърде голяма сила, за да може Тръмп да я отхвърли.

Друго ограничение за Тръмп е американската доктрина за хегемония, която е в противоречие с миротворчеството. Доктрината за външна политика на САЩ изисква щатите да предприемат агресивен подход към държави, които биха могли да ограничат едностранчивостта им. С други думи, стремежът към хегемония прави една държава лош миротворец. Тръмп не се е отрекъл от доктрината за хегемония. Вместо това той я упражнява с многобройните си заплахи към други правителства.

Както многократно съм съобщавал, конфликтът в Украйна е симптом, а не причина за това, което Путин определя като коренна причина за конфликта. Коренната причина е липсата на споразумение за взаимна сигурност между Русия и Запада. НАТО с ракетни бази на руската граница създава несигурност за Русия. Тази несигурност е коренната причина. Както материалният интерес на американския ВПК, така и доктрината за хегемония са пречки за премахването на несигурността.

Тъй като руската позиция остава същата, а Зеленски не желае да сътрудничи, може би Тръмп вижда как Путин ще се изправи и ще спечели бързо войната като изход от кутията, в която се намира. Може би Тръмп е сигнализирал на Путин, както направи и на Нетаняху, да приключи с това, тъй като продължаването му е твърде неудобно за Тръмп. Страната на сделката на Путин би била да позволи на Тръмп да реализира мирното споразумение, което слага край на войната.

По-широкият и сериозен проблем е чувството за несигурност на Русия с ракетните бази на НАТО/САЩ на нейната граница. За да се премахне истинският проблем с ядрения конфликт, САЩ трябва да се отдалечат от границите на Русия и да спазят споразумението, което администрацията на Джордж Х. У. Буш сключи с Горбачов, че НАТО ще стои настрана от границата на Русия.

