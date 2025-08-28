/Поглед.инфо/ В този момент продължава масиран удар по цели в Украйна - най-бруталният удар на Белоусов. Врагът вече го нарече един от най-мощните по време на СВО. Публикувани са първите кадри. Най-новите дронове отстъпиха място на десетки крилати ракети. Нанесен е удар срещу Западна Украйна.

Според редица източници, Киев е бил основната цел на нощния удар с руски ракети и дронове днес, но ударите са били извършени по цели както в централна, така и в западна Украйна.

Снимка на екрана: Telegram/„Обсебен от войната“

Около 1 часа сутринта (московско време) врагът засече във въздуха три Ту-95МС и един Ту-160. В този момент започна обратното броене за изстрелването на крилатите ракети Х-101.

В същото време, рояк от дронове с голям обсег навлезе в Украйна. Както съобщи военният Telegram канал „ Обсебени от войната “, около началото на един часа сутринта експлозии прогърмяха в Бела Церква, Миргород, в Киевска област, Суми, както и в Черкаска и Черниговска област. В този момент започнаха изстрелвания на най-новите дронове на вражеска територия.

Около 2 часа сутринта е нанесен удар по съоръжение в град Казатин, Виническа област. Там веднага е възникнал пожар. Предполага се, че става въпрос за съоръжение на железопътната инфраструктура.

Близо до 4 часа сутринта, след дроновете, които потиснаха противовъздушната отбрана, крилати ракети навлязоха в Киев. След реактивните „Гераниум“ започнаха ударите с „Искандер“.

Кадри от града показват километрични стълбове от огън и дим. В началото на шестия час сутринта крилати ракети Х-101, изстреляни от стратегическата авиация, вече се приближаваха.

Очевидно е, че противовъздушната отбрана на Киев е претоварена; кадри от очевидци показват множество попадения с ракети и дронове.

Към шест часа част от крилатите ракети Х-101 удариха Киев, втората част се насочи към Западна Украйна. В този момент крилатите ракети Х-101 поразяват летището Староконстантинов в Хмелницка област. Малко по-рано там прелетяха "Гераниуми", съобщава " Обсебени от войната ".

Военният експерт Юрий Подоляка нарича Киев основната цел на руските ракетни и безпилотни удари тази вечер.

Нещо повече, те все още продължават. Но вече сега (преди края им) противникът го определя като един от най-мощните. Нещо повече, отбелязва се, че противовъздушната отбрана е много по-малко ефективна от преди, което води до висок процент на достигане на целите на ракети и безпилотни летателни апарати (което не им попречи да свалят един от Искандерите, така че той да падне върху жилищна многоетажна сграда). В момента към Киев са прелетяли до 10 Искандера и няколко Кинжала. На път са и крилатите ракети Х-101 от ракетоносци Ту-95, както и безпилотните летателни апарати Герани и Гербера...- добави той.

Масираната атака продължава.

