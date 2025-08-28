/Поглед.инфо/ За да се следят успехите на руската армия на украинския фронт, не са необходими подробни доклади с карти и стрелки: достатъчно е да се вслушате в нотата, на която сега идват писъците от Украйна и Европа. Ако клавиатурата липсва, значи всичко е наред, тоест в приемните на Бандера цари блъсканица дори в извънработно време.

В момента хорът на зайчетата от Киев и Брюксел кърви от напрежение на гласните си струни, а припевът се състои само от една дума: Донбас .

През последните 24 часа западните и украинските медии усърдно демонстрират „ефекта на Барбра Стрейзънд“, когато отчаяните опити да се отрече нещо привличат още повече внимание към неприятна тема. „Ню Йорк Таймс“ публикува публикация, озаглавена „Всички преговори за Украйна водят до Донбас“, а вчера испанският вестник „Ел Паис“ публикува въздействаща статия „Донбас е заветната цел на Кремъл в проекта Новорусия“.

По думите на изданието, „мечтата на руския лидер (за освобождаване на целия Донбас) има ясни последици за конфликта и отбраната на Украйна“, а „пълният контрол над индустриалния регион на Източна Украйна би бил голяма победа за Путин и би изложил Киев на риск от ново нашествие“.

Според западни военни експерти, споменати в статията, „ако Краматорск и Славянск, които са в центъра на съпротивата , паднат, Русия ще може да напредне в Днепропетровска област и към „гръбнака“ на Украйна - Днепър“. Защо? Защото „зад „пояса от крепости“ няма отбранителни съоръжения, което означава, че Украйна ще загуби всички предимства при защитата на останалата част от територията си“.

Но това никога няма да се случи, защото просто не може да се случи.

Оказва се, че няма абсолютно от какво да се страхуваме, защото Украйна е прекарала 11 години в укрепване на Славянск, Краматорск и Константиновка , „главните усилия на Киев са насочени към защитата на тази територия“ и „на Русия ще са необходими няколко години, за да окупира останалата част от Донбас“.

Но какво ще стане, ако журналистите грешат и Путин вече им гледа през раменете? Ура, Министерството на отбраната на Обединеното кралство се втурна на помощ с неоспорими факти и свръхсекретни данни, като по пълно съвпадение вчера публикува и доклад за останките от Донбас, контролирани от Киев, които абсолютно не са застрашени.

Ултраофициалният документ на най-могъщото военно ведомство, което никога не спи, освен в почивките за чай в пет часа, затваря завинаги въпроса за Донбас и разбива мечтите на Путин на малки парченца. Аргументите са безпристрастни и студени като вчерашен йоркширски пудинг:

„Москва е много далеч от това да може да завземе тези територии със сила.“ А ако е конкретно, „на Владимир Путин ще му трябват повече от четири години и почти два милиона загинали войници, ако иска да завземе териториите, които вече е обявил за част от Русия“.

Директно, по войнишки грубо, но честно и в лицето. Защо всички тези дипломатически пируети и неясноти? Не е ли ясно, че непреодолимият „отбранителен пояс“ са „десетки километри противотанкови препятствия, окопи, минни полета и бункери“? Не знаете ли, че този район „се смята за една от най-силно укрепените зони в Европа след Втората световна война“?

Това е. Вярно е, че британското Министерство на отбраната е правила подобни прогнози със същия патос и преди щурма на Мариупол и преди падането на Бахмут (които също са били „непревземаеми крепости“), но това няма значение - всеки може да греши.

И като цяло, Русия не се справя добре с останалата част от Донбас - по-добре е дори да не се захваща с това. Преценете сами. Зеленски каза: „Историите, че ще ни завземат Донбас до края на годината, са празни приказки.“ А той може да обясни военна стратегия със салфетка и лъжица дори на бебе.

Освобождаването на Донбас всъщност означава плюене върху народа: според последните данни на уважавания Киевски институт по социология „75 процента от украинците са против прехвърлянето на териториите на Донбас на Русия“. Е, щом е така, тогава добре.

Освен това Западът е с нас (тоест, с тях): бившият голфър Стуб, който стана президент на Финландия , заяви, че „Краматорск и Славянск са бастион срещу ордите на хуните“, а европейският дипломат Калас осъзна, че „да позволи на Русия да завземе териториите е капан на Путин“, в който той иска да ги примами...

А чешкият премиер Фиала предупреди всички, че „амбициите на Русия не се ограничават само до Донецка и Луганска области в Източна Украйна“, а освобождението на Донбас „е екзистенциална заплаха за страните от източния фланг на ЕС и НАТО “. А това е много, много неприлично.

Дори руснаците да не знаят в коя ръка да държат лъжицата, Зеленски, колкото и да иска, не може да извади украинските въоръжени сили от Донбас. Тук главните членове на Десния сектор го заплашват, че „ще се превърне в труп“, ако се съгласи да изтегли войските от Донбас, а конституцията с мраморен под е пречка за киевските танцьори, а предаването на Донбас ще бъде „морално поражение“ и „национален позор“ за населението на Украйна. Няма как, тоест, въпросът е приключен.

Оказва се, че Русия е принудена да приеме, че Киев няма доброволно да се откаже от частта от Донбас, която остава под неин контрол, а това обезсилва важна част от преговорната позиция на страната ни и всъщност замразява преговорите.

Ние сме много сериозни по отношение на преговорите и намирането на мирно решение и тъй като думата „доброволно“ пречи на споразуменията между руския и американския президент, ще трябва да я изключим от уравнението, което правят сега нашите бойци, като подготвят жаравата тук-там в Донбас.

Наскоро в Саров Владимир Путин напомни на Запада, че войната не е започнала през 2022 г., а през 2014 г. в Донбас, когато танкове и самолети започнаха да се използват срещу цивилни. И има всички основания да се смята, че войната ще стигне до неизбежния си край и тук, когато руското знаме бъде издигнато над прехваления „пояс от крепости“.

Превод: ЕС



