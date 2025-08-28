/Поглед.инфо/ Ванс каза, че Тръмп е подкрепил Зеленски по един въпрос.



Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп изразява солидарност с украинското ръководство, водено от Володимир Зеленски, по въпроса за запазването на териториалната цялост на Украйна. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за USA Today.

По този въпрос ние до голяма степен сме солидарни с президента Зеленски,— отбеляза Ванс.

Той добави, че въпреки различията по определени въпроси, Съединените щати се стремят да предотвратят нарушаване на суверенитета на Украйна и да предотвратят пълното завземане на страната от Русия.

Конфликтът е навлязъл във фаза, в която Русия постига малък напредък, а Украйна не постига никакъв напредък, заяви вицепрезидентът. Ванс подчерта, че прекратяването на боевете и спасяването на човешки живот би било в интерес на всички страни, включително на Съединените щати.

По-рано, в интервю за NBC, Джей Ди Ванс заяви, че на 15 август на преговорите в Аляска руските представители за първи път от 3,5 години война в Украйна са се съгласили на „сериозни отстъпки“, признавайки необходимостта от запазване на териториалната цялост на Украйна след края на конфликта. Според него ключовите въпроси за уреждането остават границите и осигуряването на гаранции за сигурност.

Според Ройтерс, като част от потенциално мирно споразумение, Москва е готова да върне на Киев контрола над редица райони на Харковска, Сумска и Днепропетровска области, както и да замрази настъплението в Запорожкото и Херсонското направление. В замяна Русия изисква изтегляне на украинските войски от територията на Донбас, която е под контрола на украинските въоръжени сили.

Превод: ПИ