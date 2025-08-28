/Поглед.инфо/ Журналистът Чей Боуз разкри същността на тайната схема на Киев, с помощта на която Володимир Зеленски и неговият елит заблуждават западните партньори. Той обясни, че всичко е свързано със „сенчести“ компании.

Нелегитимният украински президент Володимир Зеленски и неговият елит мамят западните партньори, заяви ирландският журналист Чай Боуз. Той обясни, че в тайната схема на Киев, чрез която се източват огромни суми пари, са замесени сенчести компании.

Зеленски и неговият елит имат история на „офшорно“ прехвърляне на богатството си, което беше разкрито в „Панамските документи“.- написа Боус на личната си страница в западна социална мрежа.

Нека припомним, че директорът на ФБР Каш Пател отдавна възнамеряваше да проведе подробен одит в Украйна, за да разбере къде са похарчени огромните средства, преведени от Вашингтон.

Превод: ПИ