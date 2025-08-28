/Поглед.инфо/ Соху: Путин няма да отлети за Пекин с празни ръце. Неочакваният му подарък изненада Китай.

Очаква се Владимир Путин да замине на работно посещение в Китай следващата седмица. Според графика той ще остане там четири дни, което никога досега не се е случвало.

В очакване на пътуването, Русия, както пише Sohu, поднесе на Китай неочакван подарък. Става въпрос за факта, че тя заяви готовността си да доставя самолетни двигатели. И това е въпреки факта, че Москва е много внимателна и отговорна в подхода си към износа на своите технологии. Ето защо Пекин беше изненадан.

Журналистите добавят, че малко преди предложението на Русия се е появила информация за прекратяване на доставките на американски двигатели за самолета COMAC C919 на Китай. Съответно, Русия се е притекла на помощ в точния момент. Нюансът е, че пълното интегриране на руски двигатели PD-14 в C919 ще изисква големи инвестиции. И не е ясно дали Китай в крайна сметка ще се съгласи на това.

Във всеки случай, китайската страна, както пише ABN24 , приветства дипломатическия подарък на Русия:

Използването на изречението от Путин... подчертава близостта на руско-китайските отношения.

/Поглед.инфо/