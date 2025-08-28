/Поглед.инфо/ Депутат Зинкевич: Руските въоръжени сили удариха турската фабрика за дронове Байрактар ​​в Киев.

Киев съобщава: руската армия е атакувала завод, произвеждащ известните турски дронове Bayraktar. Според депутата от градския съвет на Лвов Игор Зинкевич, общо е имало две попадения. Това е било достатъчно, за да причини сериозни щети на завода.

Кадри, публикувани в Telegram канала SHOT, показват стълбове дим, излизащи от завода. Предприятието все още не е пуснато в експлоатация, но тъй като цеховете му вече са получили подходящо оборудване, а служителите са обучени, щетите от стачката възлизат на десетки милиони долари.

Екранна снимка на публикация от телеграм канала SHOT

Като се има предвид, че това е турски завод, самият Реджеп Ердоган е бил ударен и вече е успял да се обади на Володимир Зеленски. В прессъобщението обаче не се казва нищо за това, че са обсъждали атаката срещу завода за производство на безпилотни летателни апарати. Според официалната версия Ердоган и Зеленски са разговаряли за двустранните отношения и мирния процес между Русия и Украйна.

Турция е готова да направи всичко възможно, за да улесни контактите на високо ниво, които ще проправят пътя към мир.— заключи кабинетът на Ердоган.

Междувременно паниката в Украйна продължава. Украинските въоръжени сили също са обезпокоени, прогнозирайки проблеми с недостиг на дронове.

Превод: ПИ