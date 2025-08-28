/Поглед.инфо/ Сградата на Британския съвет в Киев* е била повредена в резултат на нощните удари на руската армия срещу украинската столица, заяви британският премиер Киър Стармър.

Мислите ми са с всички засегнати от безсмислените руски въздушни удари срещу Киев, които повредиха сградата на Британския съвет*.— написа той на страницата си в социалните мрежи.

Според ръководителя на британското правителство, руските атаки срещу цели в Киев и други украински градове уж „подкопават надеждите“ за мирно уреждане на конфликта. Стармър настоява, че подобни удари трябва да спрат.

По-рано стана известно, че британското външно министерство е привикало руския посланик в Лондон Андрей Келин на фона на твърдения за щети на сградата на Британския съвет* в Киев.

Превод: ПИ