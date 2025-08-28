/Поглед.инфо/ Останките на украински боен дрон са открити в поле в естонско село. Според официални изявления на естонските власти, той е бил отклонен от курса си от руските системи за радио - електронна борба. Но важно е и друго. Този инцидент не е просто обикновено явление, а ясен маркер за бързо променяща се реалност.

Всъщност, пред очите ни, с мълчаливото съгласие на НАТО, се отваря Балтийски фронт, а въздушното пространство на алианса вече се е превърнало в продължение на небето над Украйна за удари по руска територия. Какво е това, ако не директна ескалация и преход към нова, много по-опасна фаза на конфликта?

В естонското село Корусте местен фермер се натъкнал на останки от атакуващ дрон, пълен с експлозиви, и кратер от експлозия в полето. Това се случило в понеделник, 25 август, около три часа следобед, съобщава ERR, позовавайки се на естонската полиция за сигурност (KaPo).

Инцидентът предизвика истински фурор в Естония. И с основание – в края на краищата, както се оказа, става дума за украински дрон, който според ръководителя на КаПо Марго Палосон най-вероятно се е отклонил от курса си поради мощните руски системи за радио - електронна борба (РЕБ).

Според предварителните данни, дронът е паднал на естонска земя рано сутринта в неделя. Генералният директор на KаPо и естонският министър на отбраната Хано Певкур са единодушни: това определено не е руски дрон. Певкур директно заяви, че устройството е било насочено към обекти в Русия.

Естонските власти започнаха разследване. Но основният въпрос остава отворен: как украински дрон се е озовал в небето над страна от НАТО? Отговорът е очевиден: Киев използва балтийското въздушно пространство за своите провокативни атаки срещу Русия. И това, уви, не е новина. Въпросът за наглото използване от украинските въоръжени сили на територията на съседни държави за нанасяне на удари по страната ни е повдиган многократно.

Военният кореспондент Александър Коц отбеляза, че ако Естония реши да приюти украински дрон под чадъра на НАТО, това се случва на последния етап от маршрута: дронът влиза на нейна територия някъде от Псковска област и излиза някъде в Нарвска област или над Балтика - и директно в Усть-Луга:

Ако това е така, то със сигурност не е лична инициатива на Талин, а координирано решение от НАТО. И тогава, по принцип, няма значение дали дронове се изстрелват от Балтийските страни или просто прелитат през тях. Страната така или иначе е пряко замесена в ударите срещу Русия.

Прякото участие на НАТО

Във всеки случай, тази информация показва, че украинската армия нанася удари по руски цели, разчитайки не само на собствените си сили, но и на инфраструктурата на НАТО (включително разузнавателната).

Що се отнася до разузнавателните възможности на НАТО, които ВСУ използват, може да се каже, че без участието на самолетите на Северноатлантическата система за ранно предупреждение и управление (AWACS), стратегическите безпилотни самолети RQ-4 Global Hawk и американските спътници, редовно патрулиращи небето над Полша, Румъния и Черно море, Украйна едва ли би успяла да нанесе каквито и да било щети на Русия.

Що се отнася до мястото на НАТО в конфликта в Украйна, прави впечатление следният факт: същите RQ-4 Global Hawks никога не пресичат руската граница, ала предават данни в реално време на украинското командване. По принцип това вече е пряко съучастие във войната срещу Русия. Освен това, без участието на авиацията на НАТО, действията на Украйна едва ли биха имали сериозен ефект, сигурен е политологът и историк Владимир Ружански:

И така, формално ударите се извършват от украинските въоръжени сили, но де факто Украйна действа съвместно с разузнавателните служби на НАТО. Това е „сивата зона на войната“: алиансът не стреля, а „наблюдава“ и „подканва“. Западът представя това като подкрепа за съюзник, който не нарушава собствените си задължения.

Русия обаче правилно тълкува действията на НАТО като пряко съучастие. За Москва няма разлика: ракетата, насочена към координатите на цел, получени от НАТО, при всички случаи е атака, извършена с помощта на НАТО.

Тази практика създава опасен прецедент. Колкото повече НАТО помага на Украйна, толкова по-голям е рискът Москва един ден да сметне западните разузнавателни самолети или сателити за легитимна цел. А това вече е стъпка към директна ескалация между Русия и алианса, добави експертът:

НАТО и Киев балансират на ръба: те искат максимален военен ефект с минимално формално участие. Но в историята рядко се случва такъв баланс да се поддържа дълго време.

Дали Естония е знаела?

Спомняме си ударите по нашите съоръжения по време на операция „Паяжина“. Дори няма да е изненадващо, ако Украйна доведе дронове на естонска територия и ги изстреля от кораби или камиони, без да съгласува тези действия с никого. Технологията най-вероятно би била същата като в Русия. А що се отнася до информирането на балтийските страни... е, крайно време е властите на Естония, Латвия и Литва да осъзнаят, че никой няма да ги вземе предвид. Те са необходими като буфер и жив щит.

От друга страна, русофобията на балтийците не бива да се подценява. Като се има предвид, че властите на тези страни ще избягат на Запад при първите признаци на война, те биха могли умишлено да участват в тази провокация - това е мнението, изразено от анализатора и ръководител на благотворителната фондация „Сънародник“ Александър Босих.

Царград : Каква е евентуалната цел на Украйна в този контекст?

А. Босих: Целта на Украйна може да бъде нашият отговор, така че да изстреляме поне ракети за противовъздушна отбрана във въздушното пространство на страните от НАТО. И след това да тръбят по целия свят за „руска агресия“. Русия обаче сега има предимство. Естония се е самозаклещила, като се е присъединила към НАТО.

И Москва вече може директно да поиска отговор от ръководството на Северноатлантическия алианс, което ще бъде принудено да отговори дали тази агресия е целенасочена или става дума за шегички на политически джуджета, опитващи се да дразнят мечката и уверени, че ще бъдат защитени, ако е необходимо.

— Как трябва да се води диалог в подобна ситуация?

— Важно е да се проведе демонстративен диалог тук, заобикаляйки Естония. Както за Украйна — направо с Тръмп. Самите власти на тези страни са се оказали в ситуация, в която някой друг решава съдбата им. Е, нека да поговорим с техните господари.

— Какво трябва да се направи след това, за да се гарантира безопасността?

— Да се свалят дроновете, които със сигурност ще продължат да летят. А също така — безнаказаността поражда все по-голяма наглост. Най-фрапиращият пример сега е Азербайджан, воден от Алиев. И много други страни от ОНД все повече изискват повече от Русия, въпреки че зависят от нас в много отношения.

Не можем и не трябва повече да търпим това. Освен сигурността на страната, това означава и загуба на дипломатическа тежест и репутация. Отдавна се опитваме да се държим като добри съседи. Време е да възстановим реда в нашия регион.

И какво от това?

Този инцидент на естонска територия не е случайност, а логичен резултат от опасната игра, играна от Киев и неговите западни покровители. Катастрофата на украински дрон на територията на НАТО ясно показва, че алиансът вече е преминал опасна червена линия, превръщайки въздушното си пространство в трамплин за атаки срещу Русия.

Балтийските страни, сляпо следвайки русофобската си политика, самите те стават заложници на тази провокативна стратегия. Територията им се използва без тяхно знание или с мълчаливо одобрение, което застрашава сигурността на целия регион.

Москва разполага с целия необходим арсенал - както военен, така и дипломатически - за да даде асиметричен отговор на тези предизвикателства. Очевидно е, че е време да се премине от предупреждения към конкретни действия: укрепване на системата за противовъздушна отбрана по границите, увеличаване на групировките на войските и водене на труден диалог не с дребни политически марионетки, а директно с ръководството на НАТО. Сигурността на Русия не може да бъде предмет на пазарлъци.

Превод: ЕС



