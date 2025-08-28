/Поглед.инфо/ На 27 август венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че страната му е „под пряка заплаха от американска ядрена подводница“, като същевременно обаче изрази решимостта на правителството „да защитава независимостта и териториалната цялост на страната на фона на геополитическото напрежение в Карибския басейн и Латинска Америка, провокирано от САЩ“.

Мадуро подчерта, че Венецуела няма да бъде заплашвана от външни сили, а Латинска Америка и Карибите никога не са били излагани на заплахи от ядрени подводници. По този въпрос Венецуела получава глобална солидарност, като проявата на единство и подкрепа от множество държави демонстрира, че страната е призната на международната сцена.

Всякакви опити за заплаха, които могат да застрашат мира и стабилността в региона, ще срещнат съпротива, каза още президентът.