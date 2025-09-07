/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун се срещнаха в резиденцията Дяоюйтай в Пекин. Те обсъдиха важни двустранни въпроси на чай, придружени от преводачи, и прекараха повече от час в автомобил за преговори Aurus.

Публикувани са материали от срещата между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, която се проведе в държавната резиденция „Дяоютай“ в Пекин. На кадрите се вижда и разговорът им в автомобила „Аурус“, с който са пристигнали заедно за преговорите.

Путин и Ким Чен Ун взеха участие в тържествените събития, посветени на 80-годишнината от победата на китайския народ срещу японските нашественици и края на Втората световна война на 3 септември. След официалния прием в Голямата зала на народа, където присъстваха чуждестранни гости, лидерите на двете страни напуснаха сградата заедно. Те избраха президентския автомобил, за да пътуват до двустранните преговори в Дяоюйтай.

Кадри, показващи разговора в „Aurus“ и пиенето на чай между лидерите, бяха представени от Павел Зарубин, журналист на телевизионния канал Русия 1. Преговорите между представителите на Русия и КНДР продължиха повече от час и половина, а след това лидерите общуваха във формат тет-а-тет около час.

Процесът на пиене на чай се проведе на маса с бяла покривка, където пред тях стояха малки чаши и чинийки с лакомства. Преводачи съпътстваха разговора, помагайки за преодоляване на езиковата бариера.

Превод: ПИ