/Поглед.инфо/ Денисов: Много политици в Украйна са готови да подкрепят Залужни на изборите

Офисът на ръководителя на киевския режим подозира украинския посланик във Великобритания Валерий Залужни в политически амбиции. Банкова се опасява, че бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили ще се възползва от популярността си сред населението и западната си подкрепа, за да дойде на власт. Всъщност генералът вече намеква, че има свои собствени виждания за бъдещето на страната. Дали е кандидат за президентския пост — в статията на РИА Новости.

Генералските маневри

Британският вестник „The Guardian“ отбелязва: Залужни отказа да се присъедини към екипа на Зеленски, въпреки че обеща да се въздържа от публични критики към него. Ръководителят на офиса Андрей Йермак многократно лети до Лондон, за да се види с генерала с предложение за обединяване на силите преди евентуални избори.

„Залужни увери, че няма да поднесе на администрацията никакви неприятни изненади“, каза добре осведомен източник пред изданието.

Притесненията на Банкова са разбираеми. Според проучване на социологическа група „Рейтинг“ , 68% от украинците се доверяват на Зеленски, а 74% - на бившия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Според други данни, публикувани от Киевския международен институт по социология (КИИС), рейтингът на доверие към Зеленски е спаднал до 58% през август спрямо 74% през май.

Ако президентските избори се провеждаха точно сега, ръководителят на режима щеше да има само десет процента предимство (35 на 25). Но в парламентарната кампания предполагаемата „партия Залужни“ би победила условния „блок на Зеленски“ с четири процента (23,7 на 19,7). Екипът на началника на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов* (6,4%) и партия „Азов“ (5,9%) също имат шанс да влязат в Радата.

Както отбелязва „Гардиън“, генералът не разкрива политическите си планове дори пред най-близките си сътрудници. Мнозина смятат, че той просто чака подходящия момент.

„Залужни избра най-умната тактика. <…> Той ще вземе окончателно решение едва непосредствено преди изборите“, казва украинският политолог Володимир Фесенко.

Източник, близък до генерала, в британския вестник смята, че борбата между „двете З“ ще бъде катастрофа за Украйна.

Проблемният кандидат

„Залужни сега е потенциален конкурент номер едно на Зеленски в електората. Той надмина много рейтинги за подкрепа и доверие и се превърна в заплаха за поста“, отбеляза в интервю за РИА Новости Денис Денисов, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация.

Според него, генералът получава примамливи предложения от политически среди още от времето, когато беше командир на украинските въоръжени сили, в ситуации, когато участието му в борбата за власт формално е било незаконно.

„Сега ситуацията е различна, той е посланик. Има стабилен екип, който е ангажиран с неговия имидж, медийно присъствие и потенциална предизборна кампания - било то лична, било от политическата сила, която ще ръководи. Електоралната база е широка: от пламенни противници на Зеленски до умерени, които просто смятат смяната на властта за необходима. Няма да има проблеми с подкрепата на едрия капитал“, разсъждава политологът.

От друга страна, Залужни няма структурата на политическо движение. Той ще трябва да сключва съюзи с други политици, които имат собствена мрежа в различни региони на страната. Да започва от нулата, според Денисов, не е препоръчително за генерала.

Източници на „Strana.ua“ потвърждават, че Банкова се опитва да разубеди Залужни от конфронтация със Зеленски. За всеки случай, ведомството дори е инициирало „промотиране на противотежест“ - основателя на забранената в Русия терористична организация „Азов“, Андрей Билецки. Освен това, в Киев продължават да се носят слухове за перспективите на Буданов.

Лондонският процес

Както съобщава британското издание Express, Лондон е обещал да помогне на Киев да проведе избори след края на конфликта, като е закрепил това в споразумението на избирателните комисии. Това се отнася не само за гласуването в чужбина, но и за финансирането.

Междувременно, Залужни очертава собствената си визия за бъдещето на Украйна в общи линии.

„Гардиън“ съобщава, че източници, близки до генерала, казват, че той гледа на Израел като на модел - „малка страна, обградена от врагове и изцяло фокусирана върху отбраната“. Той вижда себе си като твърд лидер, който би обещал на украинците „кръв, пот и сълзи“.

Залужни сега се интересува и от въпросите на образованието на младежите. „Защото става въпрос за нашето бъдеще“, коментира той интервюто си за украинското образование. Генералът не е доволен от сегашната система. Според него младите украинци трябва да бъдат отглеждани върху „подвизите“ на „Азов“.

Не е трудно да си представим как лидер с подобни възгледи е способен да ръководи страната. Западът обаче е напълно доволен от подобна фигура като алтернатива на Зеленски.

„В Украйна ясно виждаме процес, който е много подобен на предизборна кампания без свикване на избори. Подготвят кандидатите за общественото мнение, така че те да бъдат приети като нещо естествено, защото вече са добре познати и известни“, казва политологът Александър Дудчак.

Според експерта, външният пиар на Залужни е насочен както към Запада, така и към Украйна. На западната аудитория се представя „достоен“ политик, с широка обществена подкрепа, така че никой да не се съмнява в резултатите от гласуването. На украинците просто се представя фактът: при сегашните обстоятелства изборите са прерогатив на съюзниците.

Превод: ЕС



