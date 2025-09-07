/Поглед.инфо/ Д-р Саймън Ципис коментира в предаване с проф. Нако Стефанов резултатите от срещата на 25-тата среща на ШОС.

Темата за 25-та среща на високо равнише на Шанхайската организация за сътрудничество/ШОС/ дълго ще занимава световната общественост, предвид нейната значимост за новото глобално геополитическо позициониране. Д-р Саймън Ципис изразява оригинални, но обосновани мнения по редицата въпроси свързани с миналото, настоящето и бъдещето на ШОС. Предизвикателно е неговото виждане за това как трябва да се разбира понятието Нов световен ред и какво съдържание се влага в това понятие от представителите на различните глобални сили в света.

В интервюто по повод на ШОС д-р Ципис използва собствен терминологичен инструментариум даващ му възможност да представи различен от тривиалните анализаторски подходи към геополитическата динамика в света.

В тази връзка идва по един естествен начин въпросът: ШОС, като организация представяща Глобалния Изток, има ли своя аналог при Глобалния Запад. Може ли да се приеме като такъв аналог НАТО. Дава ли ни сравнението между тези две организации отговор на въпроса аналогични или „хомологични“ ли са те помежду си. И както винаги д-р Ципис има своя отличаващ се от другите оригинален отговор.

В интервюто с д-р Ципис има и други интересни въпроси, на които дава той дава своето мнение, като, например: Ако Турция, която днес е със статута „Партньор по диалог“ на ШОС, пожелае да стане член на ШОС, ще трябва ли да излезе от НАТО.

В тази първа част на разговора с д-р Саймън Ципис вниманието е насочено към такива проблеми като:

Стана ли 25-та среща на върха на ШОС повратен момент в глобалната политическа динамика?

Свидетелство на уязвимост на САЩ и Глобалния Запад ли е срещата Тръмп-Путин в Аляска?

Превърна ли се Глобалният Изток в равностоен център на сила спрямо Глобалния Запад?

По времето на Гражданската война в Китай Мао има една мисъл, която подсказва стратегическата концепция на ККП спрямо противника „Селото обгражда града“. Днес „Глобалния Изток“ ли обгражда „Глобалния Запад“ или става обратното. Ще видим какво мисли д-р Ципис по този въпрос.

Води ли своите корени ШОС от ОДКБ – Организацията на договора за колективна безопасност?

/ВИДЕО/

