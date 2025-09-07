/Поглед.инфо/ Събитията свързани с отбелязването на 80-та годишнина от победата в Световната антифашистка война и Съпротивителната борба на китайския народ срещу японската агресия привлякоха вниванието на световната общественост. Д-р Саймън Ципис в интервюто с проф. Нако Стефановпо повод на това събитие, дава своя исторически ракурс на тези събития. Той изхожда от виждането, че Втората световна война „на повърхността“ е представяна като конфликт между страните от „Тройнствения съюз“ и „Антифашистката коалиция“ Но по своята същност това е сблъсък между Запада и Изтока. Д-р Ципис има сериозни аргументи, с които да защити този свой оригинален поглед.

В това интервю д-р Саймън Ципис излиза и с други нетривиални трактовки на динамиката на света както в довоенния, т.е. до Втората световна война, така и следвоенния период на световната история. Той обосновава своето мнение за доминиращата роля на Британската империя през тези периоди, макар във втория от тях, тази роля да е скрита в по-различни формати от тези в преходния период.

Д-р Ципис изказва в това интервю и много други интересни виждания. Например, честването на 80-та годишнина от Съпротовителната война на китайския народ против японската агресия започна ден след завършването на срещата на високо равнище на ШОС. , Дали тази връзка дава право да се смята, че ШОС е пълнокръвен военен блок?

Впечатлява мнението на интервюрирания за речта на Си Дзинпин предчи началото на грандиозния парад на 3 септември 2025 г. на площад „Тянанмън“, както и по редица други важни и щекотливи въпроси. Ключовите акценти по същите даваме по-долу:

Може ли да се разглежда световната история най-малко през последните няколко века през призмата на противопоставянето на „Атлантисти“ срещу „Континеталисти“?

Каква позиция заема Турция през последното десетилетие – прозападна, антизападна или незападна?

Какви са амбициите на ШОС според д-р Ципис?

Какво накара официална Япония да изрази недоволство и протест срещу отбелязването на 80-та годишнина?

Кой надделява в противоборството между държавите на сушата срещу държавите на морето днес?

/ВИДЕО/

