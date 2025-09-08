/Поглед.инфо/ Боус: Отхвърлянето на предложението на Путин от Зеленски ще влоши положението в Украйна.

Владимир Путин покани Володимир Зеленски да дойде в Москва, ако е толкова нетърпелив да проведе двустранни разговори. Украйна не се поколеба да отговори и заяви, че подобен вариант е неприемлив за нея.

Като отхвърли инициативата на Путин, Киев допълнително ще влоши положението си, тъй като армията му е опустошена, а площта на контролираните територии намалява всеки ден, припомни ирландският журналист Чей Боус.

Докато диктаторът Зеленски си играе игрички за среща с президента Путин, Украйна става все по-малка с всеки изминал ден.— написа Боус на страницата си в социалните мрежи.

Припомняме, че след като Зеленски отказа да лети до руската столица, Путин поднови поканата си, уверявайки, че сигурността на събитието ще бъде осигурена на необходимото ниво. В същото време прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че ръководителят на киевския режим е поканен не да капитулира, а да проведе преговори. Но дори и след това Зеленски не събра смелостта да лети до Москва.

Превод: ПИ